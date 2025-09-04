Socorro (SP) sedia a 9ª edição do Hard in Help Overdrive durante a 4ª temporada de Aventura

A Final do Campeonato brasileiro de Hard Enduro acontece na cidade do Circuito das Águas Paulista com a presença de pilotos internacionais e campeões brasileiros

A cidade de Socorro, no interior paulista, mais uma vez será a sede do Hard in Help Overdrive entre os dias 11 e 14 de setembro, no Parque da Cidade – Recinto João Orlandi Pagliusi. A final do Campeonato de Hard Enduro acontece durante a 4ªTemporada de Aventura, que já se consolidou como o mais importante evento do Circuito das Águas Paulista, que reúne diversas atividades e competições de esportes ao ar livre.

Para a 9ª edição do Hard in Help estão inscritos 140 pilotos divididos em categorias, entre elas; Gold (nível profissional), Silver (nível avançado), Bronze (nível iniciante), Over 40 (pilotos acima dos 40 anos), Iron (iniciante) e Air Cooled (moto refrigerada com ar). Além da presença de renomados e premiados pilotos brasileiros, o evento conta também com a presença de pilotos internacionais de alto nível como Diogo Vieira (Portugal), Sebastian Lopez (Argentina), Luiz Rodriguez, Vinicio Elizondo e Andrés Umaña (Costa Rica), entre outros. Outro nome em destaque que marca presença no evento é Igor Rico, atual campeão brasileiro.

O Hard in Help é uma das etapas mais aguardadas do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro e um evento que transcende as fronteiras do esporte e, que nesta edição, além das competições por categorias, o evento conta com o Passeio Circuito das Águas, aberto a todos os motociclistas em um percurso de Jaguariúna à Socorro, resgatando o lendário passeio dos anos 80; Passeio 4×4, Trilha Família Hard, Trilha das Meninas, bandas ao vivo e churrasco em uma grande confraternização.

Programação:

11/09 – Quinta-feira

Montagem Box

Treino Livre

Briefing – 19h30

12/09 – Sexta-feira

Comboio Hard in Help pelas ruas de Socorro – 11h00

Treino Livre

Classificatória – 16h00

Corrida final – 19h00

13/09 – Sábado

Prova/voltas (02 categorias por vez) 9h00

Passeio das Águas (de Jaguariúna à Socorro) – Saída às 10h e chegada às 13h00

Passeio 4×4

Bandas ao vivo – a partir das 15h00

Premiação – 19h30

Charlie Brown Jr Cover Viva F3 -20h30

14/09 – Domingo

Trilha das Meninas – 9h00

Almoço – 12h00

Sorteio de Motocicleta

Informações: @hardinhelp_br

Sobre o Hard in Help

O Hard in Help nasceu da visão ousada do piloto Benê Coser, que enxergou na moto não apenas um esporte, mas uma ferramenta de inclusão social, desenvolvimento pessoal e transformação. Piloto oficial Husqvarna, Coser carrega em sua trajetória, grandes conquistas.

Nascido e morador da cidade de Socorro (SP), o pilotou criou o Hard in Help com o objetivo de criar um espaço que conectasse esportistas, comunidade e amantes do motociclismo. E, ao longo dos anos, o evento consolidou-se como o maior campeonato de Hard Enduro do Brasil, elevando a cidade ao status de referência nacional e internacional no esporte.

Socorro – Destino Duas Rodas

Criado em 2019, o projeto Socorro, destino Duas Rodas colocou a cidade situada no Circuito das Águas Paulista no radar dos grandes roteiros do mototurismo e dos grandes eventos do setor. Há quatro rodovias que dão acesso à cidade, o que permite ao motociclista variar o trajeto, e para passeios mais bucólicos, Socorro tem mais de 1300 km de estradas de terra catalogadas com roteiros de todos os tipos e para todos os níveis de passeio passando por

fazendas de café, vilarejos e montanhas. A proposta é associar a cidade de Socorro a um importante destino turístico para ciclistas e motociclistas de todo país com rotas cênicas e temáticas.

O destino Socorro Duas Rodas nasceu da união das entidades ASTUR (Associação de Turismo, COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), ACE (Associação Comercial e Empresarial), e conta com a parceria da Prefeitura. A marca ganhou ainda mais força, quando em novembro de 2021, foi inaugurado o Centro Movimento Cultural (CCM) que possui um riquíssimo acervo da história do motociclismo e exemplares de motos vintage.

Durante a edição deste ano da Temporada de Aventura, será lançado o Selo Duas Rodas, uma parceria entre empreendimentos turísticos, hotelarias, bares e restaurantes onde haverá locais para estacionar motos e bikes e espaços para armazenar com segurança os acessórios e vestimentas. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura Municipal de Socorro com realização da ASTUR.