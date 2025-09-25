Stock Car, Expoflora e Rodeio de Jaguariúna: Renovias facilita acesso a destinos turísticos

Rodovias sob administração da concessionária levam a cidades como Mogi Guaçu, Holambra e Jaguariúna

Para os amantes de festivais de música, cultura, arte e esporte, o próximo final de semana será uma verdadeira celebração de atrações no interior paulista. E a Renovias desempenhará um papel fundamental nesse cenário, assegurando um deslocamento tranquilo e eficiente para centenas de turistas que desejam participar de grandes eventos ao longo dos 345 quilômetros de rodovias.

Entre sexta-feira e domingo, festividades de grande porte estão programadas para acontecer na região e a Renovias serve como ponto de partida através da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340 e SP-342) para os destinos turísticos. Até sábado, em Holambra, conhecida como a Cidades das Flores, a 42ª edição da Expoflora estará aberta ao público; assim como o Rodeio de Jaguariúna, um dos maiores festivais de música country do país, que entra em seu último final de semana com grandes shows e garantia de casa cheia. Ambos os eventos têm como rota de acesso a SP-340.

Além disso, o Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu, recebe fãs da velocidade, que terão a SP-340 e a SP-342 com passagem obrigatória.

Com suas características peculiares e fácil acesso proporcionado por rodovias modernas e seguras, os destinos no interior de São Paulo são uma excelente opção para quem busca experiências inesquecíveis. Neste sentido, a Renovias está comprometida em proporcionar uma viagem agradável e segura, ajudando a construir memórias e aproveitar tudo o que a região tem a oferecer.

Sobre a Renovias

