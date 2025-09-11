Substituição de hidrômetros garante mais precisão no controle do consumo de água

Quase 500 equipamentos serão trocados até o fim de outubro, pela Águas de Holambra, sem custo para os clientes

Como parte do programa de renovação do parque de hidrômetros, a Águas de Holambra iniciou a substituição de 498 hidrômetros em diferentes regiões da cidade. Prevista no escopo de atuação da concessionária, a ação segue até o fim de outubro, sem custo para os moradores e tem como objetivo garantir a precisão na medição do consumo de água. A troca está sendo realizada por equipes da empresa Conti Construções e Serviços, devidamente identificadas com uniforme e crachá.

Segundo a coordenadora comercial da concessionária, Jéssica Oliveira, a substituição dos hidrômetros é fundamental para manter a eficiência dos aparelhos no registro do consumo de água. “O hidrômetro é um equipamento mecânico, ou seja, funciona com engrenagens e outras peças que, com o tempo, se desgastam naturalmente. Por isso, é normal que, depois de um certo período, ele perca a capacidade de registrar com precisão o volume de água consumido”, explica.

A troca acontece sem interromper o fornecimento de água, e ao final o cliente recebe um informativo com os detalhes da substituição, incluindo a última leitura do hidrômetro substituído. “Estamos substituindo preferencialmente os medidores instalados conforme o padrão, em áreas externas, de fácil acesso e voltados para a rua”, explica a coordenadora.

Os hidrômetros são fundamentais para contabilizar o consumo de água e registram toda a movimentação da rede hidráulica do imóvel, seja em torneiras, chuveiros ou descargas. Com o equipamento funcionando corretamente, o cliente pode acompanhar o uso com mais precisão e, se observar algum aumento expressivo sem causa aparente, pode indicar um vazamento oculto, que precisa ser imediatamente reparado pelo morador para evitar desperdício, entre outras questões, como o consumo consciente, que auxilia na gestão da água, que é um recurso fundamental para a vida.

A diretora executiva da Águas de Holambra, Isabelly Gonçalves, destaca que os equipamentos utilizados atendem aos padrões de qualidade exigidos e seguem todas as normas técnicas e regulatórias. “Os hidrômetros contam com certificação do Inmetro, o que assegura a confiabilidade da medição. Eles não interferem no consumo, apenas registram com exatidão o volume utilizado. Isso proporciona mais transparência e reforça o compromisso da concessionária com um serviço técnico, eficiente e sustentável”, afirma.