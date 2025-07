Sucesso de público marca a abertura da exposição Leito em Porcelana no Museu da Porcelana de Pedreira

A exposição Leito em Porcelana, do artista João Ferreira, estreou com grande participação do público no Museu da Porcelana de Pedreira. A noite de abertura, realizada em 3 de julho, reuniu cerca de 50 visitantes. Já no primeiro fim de semana da mostra mais de 150 pessoas passaram pelo espaço expositivo, confirmando o interesse da comunidade por uma proposta artística sensível e provocadora.

A mostra propõe um mergulho poético e crítico na história da cidade de Pedreira, a partir

dos cacos de porcelana descartados no leito do rio Jaguari. Esses resíduos industriais, ressignificados por João Ferreira como arte e memória, convidam o público a refletir sobre o

impacto cultural da indústria ceramista na região. A obra principal da exposição é uma

instalação inédita construída com fragmentos reais coletados do Rio Jaguari, resultado de

uma pesquisa que une arte, território e história.

A instalação é acompanhada de um vídeo documental que registra o processo de coleta

dos cacos, revelando os gestos, as histórias e as camadas simbólicas que deram origem à

obra. A exposição se desdobra, assim, em uma experiência estética e também sensorial,

que atravessa o tempo e propõe uma nova forma de olhar para os vestígios do passado.

Além de integrar as obras com medidas de acessibilidade para pessoas portadoras de

deficiências visuais e auditivas.

Leito em Porcelana transforma fragmentos descartados em testemunhos visuais e promove

uma reflexão sobre o legado da indústria da louça, seu papel no desenvolvimento da cidade

e os impactos deixados. A exposição se integra ao patrimônio cultural de Pedreira ao

mesmo tempo em que abre espaço para pensar novos futuros a partir da arte.

A visitação segue até o dia 10 de agosto e a expectativa é de receber um público ainda

maior ao longo das próximas semanas.

Visitação gratuita

De 4 de julho a 10 de agosto

Museu da Porcelana de Pedreira

De terça a domingo, das 9h às 17h (sábados até 16h)

Fechado às segundas-feiras

Apoio

Prefeitura Municipal de Pedreira

Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Pedreira

Museu da Porcelana de Pedreira

Galpão 2040

Realização

Ministério da Cultura | Governo Federal