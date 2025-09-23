SUS adota CPF como único número em novo Cartão Nacional de Saúde

A medida deve simplificar o atendimento, unificar o histórico de saúde do cidadão e fortalecer a gestão digital do sistema público

O Ministério da Saúde começou a emitir o Cartão Nacional de Saúde, conhecido como Cartão SUS, agora com o CPF como o único número identificador. A mudança traz a expectativa de deixar o atendimento na rede pública mais simples, rápido e seguro para o cidadão. Além disso, fortalece a transformação digital e melhora a qualidade das informações usadas na gestão pública da saúde.

Na prática, o novo cartão já sai com nome e CPF da pessoa e estará disponível também no aplicativo Meu SUS Digital a partir do mês que vem. Isso significa que todo o histórico de saúde do paciente vai ser unificado, evitando falhas e melhorando a continuidade do cuidado.

Com essa medida, a aposta é de que ninguém fique sem atendimento: populações indígenas, ribeirinhas, pessoas em situação de rua e até estrangeiros em trânsito poderão manter um cadastro mesmo sem CPF. Já em emergências, o atendimento continua imediato e o registro é feito no sistema.

Para os profissionais de saúde, a mudança traz mais praticidade. O CPF passa a ser o número principal de identificação, enquanto o antigo número do cartão segue como secundário. Com isso, desaparecem as duplicidades e o histórico de saúde do paciente pode ser acessado em qualquer unidade do país.

Desde julho, mais de 54 milhões de cadastros inconsistentes já foram inativados. A meta é chegar a abril de 2026 com 229 milhões de registros ativos vinculados ao CPF, número equivalente à base da Receita Federal. O novo modelo também vai integrar os sistemas do SUS com outras bases do governo federal, como IBGE e CadÚnico, dentro da Estratégia Nacional de Governo Digital.

Reportagem, Janary Damacena.

Fonte Agência Voz