Suspeito é preso por tráfico de drogas no Jardim Marajoara, em Pedreira

Polícia Militar flagrou entrega de entorpecentes em área de mata; outro envolvido conseguiu fugir

Na manhã desta quarta-feira (27), a Polícia Militar de Pedreira prendeu um homem por tráfico de drogas, após flagrante no bairro Jardim Marajoara. Durante patrulhamento, os policiais observaram dois indivíduos em atitude suspeita: um deles, em uma bicicleta, entregava um pacote ao outro, que tentou esconder a mercadoria entre bananeiras em uma área de chão de terra.

Ao perceber a viatura, o ciclista fugiu rapidamente, entrou em uma residência próxima e escapou pelos fundos, acessando uma região de barranco. Mesmo com buscas nas imediações, ele não foi localizado.

O homem abordado confessou ter passagem anterior por tráfico e disse que estava “assumindo a loja” — termo utilizado para ponto de venda de drogas — por estar em dívida com o tráfico. No pacote apreendido com ele, havia:

13 microtubos com cocaína

11 porções de crack

6 porções de maconha

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pedreira, onde o suspeito permaneceu preso e os entorpecentes foram apreendidos.