Taça Prata de Futsal tem segunda rodada neste sábado em Jaguariúna

Com 25 equipes participantes, competição terá dez jogos em dois ginásios da cidade

A Taça Prata de Futsal de Jaguariúna prossegue neste sábado (27) com a realização da segunda rodada. Serão dez jogos programados, distribuídos entre o Ginásio do Azulão e o Ginásio da Roseira de Baixo, movimentando atletas e torcedores.

A competição, organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), reúne 25 equipes divididas em quatro grupos, que buscam avançar na tabela em busca do título desta edição.

A rodada promete confrontos equilibrados entre times tradicionais e novos talentos do futsal amador, reforçando o espírito competitivo e a paixão pelo esporte que marcam a competição.

Programação da 2ª Rodada – Sábado (27):

📍 Ginásio do Azulão

13h – Ousados FC x Milan Futsal

14h – Família RDB x Vila São José

15h – Império x Juventude B.D.C

16h – Europa Ferraz x Roseira de Baixo

17h – São Cristóvão FC x Falcões FC

18h – Ajax x Resenha

📍 Ginásio da Roseira de Baixo

13h – Portugal FCC x Cruzeiro

14h – Aliança JR x Cascavél

15h – Ponte Preta Futsal x Los Parças

16h – Peralta x Madrid