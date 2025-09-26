Taça Prata de Futsal tem segunda rodada neste sábado em Jaguariúna
Com 25 equipes participantes, competição terá dez jogos em dois ginásios da cidade
A Taça Prata de Futsal de Jaguariúna prossegue neste sábado (27) com a realização da segunda rodada. Serão dez jogos programados, distribuídos entre o Ginásio do Azulão e o Ginásio da Roseira de Baixo, movimentando atletas e torcedores.
A competição, organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), reúne 25 equipes divididas em quatro grupos, que buscam avançar na tabela em busca do título desta edição.
A rodada promete confrontos equilibrados entre times tradicionais e novos talentos do futsal amador, reforçando o espírito competitivo e a paixão pelo esporte que marcam a competição.
Programação da 2ª Rodada – Sábado (27):
📍 Ginásio do Azulão
13h – Ousados FC x Milan Futsal
14h – Família RDB x Vila São José
15h – Império x Juventude B.D.C
16h – Europa Ferraz x Roseira de Baixo
17h – São Cristóvão FC x Falcões FC
18h – Ajax x Resenha
📍 Ginásio da Roseira de Baixo
13h – Portugal FCC x Cruzeiro
14h – Aliança JR x Cascavél
15h – Ponte Preta Futsal x Los Parças
16h – Peralta x Madrid