Tático Ostensivo Rodoviário prende suspeito de sequestro e extorsão de adolescente na SP-340

Crime ocorreu em Poços de Caldas (MG) e veículo foi interceptado durante fuga em direção a Campinas

Na tarde de terça-feira (7), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária prendeu um homem suspeito de envolvimento em um caso de sequestro e extorsão contra uma adolescente, ocorrido no município de Poços de Caldas (MG). A prisão ocorreu por volta das 17h35, no km 123 da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), no sentido sul, em Campinas (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, os agentes receberam informações, via aplicativo de celular, de que indivíduos a bordo de um Hyundai HB20 azul, supostamente armados, haviam mantido uma adolescente em cárcere e a obrigado a realizar diversas transações bancárias que somam cerca de R$ 10 mil. A equipe iniciou patrulhamento com base nas características informadas e conseguiu localizar o veículo em fuga.

Durante a abordagem, apenas um ocupante foi encontrado no interior do carro. Nada de ilícito foi localizado na busca pessoal ou veicular, mas, após contato com a autoridade policial de Poços de Caldas, foi confirmada a participação do indivíduo no crime.

O suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito. O veículo foi apreendido e passará por perícia. O homem permanece preso e está à disposição da Justiça.