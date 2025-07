Teatro Oficina do Estudante segue com peças infantis e traz três humoristas e um musical nesta semana

O reino encantado dos clássicos infantis segue instalado no Teatro Oficina do Estudante, que realiza o Festival de Férias até o final de julho. Nesta semana ocupam o palco diversas princesas, como Cinderela, Rapunzel e A pequena sereia. Também estão presentes a icônica história de Pinóquo, a magia do Planeta Zulpeta e o espetáculo musical A Bela e a Fera. Para os adultos, a programação traz o show “Bee Gees Experience” e o humor de Gio Lisboa, Paulo Vita e Mauricio Dollenz. Os ingressos estão à venda na bilheteria, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas e no site www.ingressodigital.com.

O Festival de Férias do Teatro Iguatemi Campinas segue com atrações diárias para as Crianças. Com ingressos entre R$ 30,00 e R$ 60,00, a programação traz, sempre às 15h, Cinderela na quarta-feira, dia 16, Rapunzel, na quinta-feira, dia 17 e Pinóquio no dia 18, sexta-feira. No domingo, dia 20, a atração é o Planeta Zulpeta. O festival segue na próxima semana com A Pequena Sereia, na segunda-feira, dia 21, e com Alice no País das Maravilhas, no dia 22, terça-feira. No sábado, dia 19, às 16h, tem o musical infantil Rei Leão com ingressos por preços que variam de R$ 85,00 a R$ 170,00. A classificação etária é livre para todos eles.

Planeta Zulpeta é um espetáculo de mágica e palhaçaria que encanta crianças e adultos. Zulpeta nos convida a entrar no seu próprio mundo, onde as meninas podem fazer mágica, se elas quiserem. Essa “Palhaça Ilusionista”, atrapalhada, perde o controle da sua própria mágica e passa inúmeros apertos quando os objetos mágicos a desobedecem e assumem suas próprias vontades. Norteado pela jornada da heroína e visando o empoderamento das meninas, o espetáculo traz, com poucas palavras, uma poética cheia de sutilezas. Mágica cômica, dança, bonecos, bolhas gigantes e brincadeiras musicais harmonizam-se numa experiência inesquecível!

Três humoristas e um musical

Gio Lisboa retorna com o show “Fora da Plateia” na quinta-feira, dia 17, às 21h. Os ingressos variam de R$ 45,00 a R$ 90,00, e a classificação etária é de 16 anos. Gio Lisboa classifica “Fora da Plateia” como uma “experiência Imersiva que vai mudar a comédia”. Com a participação ativa do público, gravação ao vivo de uma série e um “after show” exclusivo em algumas cidades selecionadas, Gio Lisboa leva sua comédia para outro nível, criando uma conexão única com os espectadores em cada cidade. Os ingressos custam de R$ 36,00 a R$ 90,00. Eles podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro (Rua Prudente de Moraes, nº 580 – Centro) e no site https://ingressodigital.com. A classificação etária é de 16 anos.

Diferente de “Medonho”, que misturava comédia, música e tecnologia, e era parte de uma trilogia, “Fora da Plateia” é um show totalmente novo, sem vínculo com os anteriores. A proposta é ainda mais interativa e personalizada, focando na conexão com o público local e criando uma experiência única em cada cidade. “O vínculo será ainda mais forte, porque vou viver a cidade junto com o público. Construímos o espetáculo juntos”, explica Gio. Neste show, o humorista conta com uma banda no palco, formada pelo DJ Wander e pelo guitarrista Gabriel Pinho, tornando a performance mais dinâmica. A música ao vivo adiciona uma camada extra de emoção e interação. Com mais de 852 milhões de visualizações no YouTube, 3,8 milhões de seguidores no Instagram e 5,7 milhões de fãs no TikTok, Gio Lisboa é um dos comediantes mais influentes e inovadores da nova geração. Aos 27 anos, ele acumula sucessos que o colocaram no topo da comédia nacional e internacional.

Na sexta-feira, dia 18, às 21h, Paulo Vita traz para o Teatro Oficina do Estudante o stand-up comedu “Furou o balão, troca de date”. Comandado pelo apresentador Paulo Vita e por seu assistente Antônio, o show mistura o conteúdo de relacionamentos já conhecido do YouTube com surpresas para os espectadores. No quadro, solteiros têm a oportunidade de conhecer diferentes pretendentes que entram pela porta. Quem não gostar do que viu (ou ouviu) pode furar o balão e esperar pelo próximo. Se sobrar um balão cheio, o match estará formado. O casal fica no cantinho do amor montado no palco para se conhecer melhor e, no fim, escolhem entre dar um beijo ou terminar o amor ali.

A plateia começa a noite ouvindo experiências da vida amorosa do apresentador, desde o primeiro amor até os relacionamentos frustrados. O texto bem-humorado conta com intervenções musicais, show de luzes e vídeos. Além das intervenções no palco, o público poderá participar de forma interativa ao longo do espetáculo. Os ingressos custam R$ 70,00 (meia-entrada) e R$ 140,00 (inteira). A classificação etária é de 14 anos.

Mauricio Dollenz também retorna a Campinas com o Coringa em “O Musicaos” no domingo, dia 20, às 19h. Ator, comediante e ilusionista chileno, Mauricio Dollenz iniciou o seu caminho ao personagem “Coringa” depois de vivenciar o isolamento na pandemia. Ele sempre falou que a culpa era do Morcego e a loucura do seu personagem é o mote da apresentação. É um show “caótico”, construído no universo dos vilões, considerado por muitos terapêutico, mas que faz as pessoas da plateia duvidarem até da sua saúde mental. Acrescente, a isso, truques com cartas, interação com a plateia, trocadilhos e piadas ácidas que às vezes podem ser desnecessárias, mas engraçadas. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00, A classificação etária é de 16 anos.

A atração musical será no sábado, dia 19, às 21h, com “Bee Gees Experience”. O show conta com balé e mais de 40 trocas de figurinos, em um show cantado ao vivo. É um verdadeiro “revival” ao contar a história de uma das maiores bandas de todos os tempos por meio de seus maiores sucessos. As projeções, jogos de luzes e a iluminação de última geração ajudam na imersão desta belíssima homenagem aos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb. A direção é de Bruno Rizzo. Os ingressos custam de R$ 100,00 a R$ 200,00 e a classificação etária é livre.

Teatro Oficina do Estudante

Programação de julho – sujeita a alterações

Confira no site https://www.teatrooficinadoestudante.com.br

16/07, quarta, às 15h

Cinderela (Infantil)

Ingressos: R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

17/07, quinta, às 15h

Rapunzel (Infantil)

Ingressos: R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

17/07, quinta, às 21h

Gio Lisboa – Fora da Plateia (Comédia)

Ingressos: R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

18/07, sexta, às 15h

Pinóquio (Infantil)

Ingressos: R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

18/07, sexta, às 21h

Paulo Vita – Furou o balão troca de date (Show)

Ingressos: R$ 70,00 a R$ 140,00

Classificação etária: 14 anos

19/07, sábado, às 16h

Rei Leão (Musical – Brz)

Ingressos: R$ 85.00 a R$ 170,00

Classificação etária: Livre

19/07, sábado, às 21h

Bee Gees Experience (Musical – Brz)

Ingressos: R$ 100,00 a R$ 200,00

Classificação etária: Livre

20/07, domingo, às 15h

Planeta Zulpeta (Infantil)

Ingressos: R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

20/07, domingo, às 19h

Mauricio Donellenz – Coringa, o Musicaos (Stand-up)

Ingressos: R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 anos

21/07, segunda, às 15h

A Pequena Sereia (Infantil)

Ingressos: R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

22/07, terça, às 15h

Alice no País das Maravilhas (Infantil)

Ingressos: R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

23/07, quarta, às 15h

O Patinho Feio (Infantil)

Ingressos: R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

25/07, sexta, às 15h

Teatro para bebês – Um Baú de Barulhinhos (Infantil)

Ingressos: R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

25/07, sexta, às 21h

Renato Albani – Novo Show (Stand-up)

Ingressos: R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 anos

26/07, sábado, às 18h

Aventura Congelante (Musical – BRZ)

Ingressos: R$ 80,00 a R$ 160,00

Classificação etária: Livre

26/07, sábado, às 21h30

Abba Experience (Show – Brz)

Ingressos: R$ 110,00 a R$ 220,00

Classificação etária: Livre

27/07, domingo, às 15h

3 Palavrinhas – Turnê Comemorativa (Infantil)

Ingressos: R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: Livre

27/07, domingo, às 19h

Paulinho Gogó – Só e Bem Acompanhado (Stand-up)

Ingressos: R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: 18 anos

28/07, segunda, às 21h

Gregório Duvivier – O céu da língua (Stand-up)

Ingressos: R$ 80,00 a R$ 160,00

Classificação etária: 12 anos

Links dos vídeos dos espetáculos infantis:

Planeta Zulpeta: https://youtu.be/xTJ6BJrnxA4

A Pequena Sereia: https://youtu.be/UjRwBSaYiTg

Pinóquio: https://www.youtube.com/watch?v=5Vd059HYa1o&feature=emb_imp_woyt

Rapunzel: https://youtu.be/aBP_3luGPxA

Alice no País das Maravilhas: https://youtu.be/zPO0mFuMrUk

Cinderela: https://youtu.be/cjTJfNTF34U