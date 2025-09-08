Teatro Oficina do Estudante tem shows infantis, humor e musical com tenores esta semana

Os infantis Maria Clara & JP e Turma Tube terão apresentações às 15h no sábado e no domingo, respectivamente. Bruna Louise e Embrulha pra Viagem são as atrações de quarta-feira e domingo. Amazing Tenors – World Classics é o show musical programado para sábado. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro – localizado no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas – e também pelo site www.ingressodigital.com.

A humorista Bruna Louise retorna ao Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas na próxima quarta-feira, dia 10, às 21h, com o stand-up “O que passa na cabeça dela”. Neste show inédito, ela está ainda mais afiada e sem papas na língua. “O que passa na cabeça dela”? Muita coisa, e ela vai contar tudo no palco, do jeito que só ela sabe fazer. Relacionamentos, perrengues, empoderamento e as situações mais absurdas do dia a dia viram piada na voz de Bruna, que não tem medo de falar o que pensa. Com sua autenticidade de sempre e muita interação com o público, ela transforma cada apresentação em uma experiência única, porque, ao vivo, tudo pode acontecer. A humorista é um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil. Suas piadas audaciosas, com fortes doses de acidez, conquistaram muitos seguidores nas redes sociais. Em um mercado dominado pelos homens, Bruna construiu seu próprio espaço. “Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí”, diz a comediante. Os ingressos estão à venda por R$ 45,00 (meia entrada) e R$ 90,00 (inteira) na bilheteria e no site www.ingressodigital.com. A classificação etária é 16 anos.

No sábado, dia 13, às 21h tem show musical especial com Amazing Tenors – World Classics. Os três jovens tenores que conquistaram o Brasil – Henrique Moretzsohn, Murilo Trajano e Paulo Paolillo – cantam os maiores sucessos da música mundial, em inglês, espanhol, italiano e francês, com arranjos exclusivos e acompanhados por orquestra, ao vivo. No repertório, sucessos como, “Feeling Good”, “Caruso” e “La Barca”, entre outros. A direção geral é de Bruno Rizzo. Os preços dos ingressos variam de R$ 90,00 a R$ 180,00. A classificação etária é livre. No domingo, dia 14, também retorna a Campinas a comédia Embrulha pra Viagem, Ao Vivo, às 19h. Os comediantes Marcelo Laham, Maurício de Barros e Willians Mezzacapa, sucesso na internet, transportam o digital para o palco. Suas performances, que transformam humor e cotidiano em engraçadas esquetes, refletem o dia a dia de forma criativa e levam o público a uma reflexão divertida sobre as situações mais comuns. O espetáculo traz para perto do público grande parte da trupe de personagens que é sucesso no YouTube. Fernando Burrão – aquele mesmo que não saiu da quinta série; Eugênio e seus ensinamentos, sempre acompanhados do seu peculiar “Oi tuuuurma” e Wesley, com seu famoso “Chegou o lanche!”, são alguns dos personagens presentes no espetáculo. Ao todo, mais de 20 personagens se revezam em um projeto de humor leve e sutil. O espetáculo tem cerca de uma 1h30 de duração. Ingressos à venda por R$ 60,00 e R$ 120,00. A classificação etária é livre.

Infantis

No sábado, dia 13, às 15h, tem Maria Clara & JP com o show Brincar e Imaginar. Os irmãos atenderam aos pedidos dos fãs e trouxeram para o palco o show da dupla que faz o maior sucesso no YouTube na forma de um espetáculo musical, com cenário lúdico e iluminação cênica, com muitas cores e movimentos. Tudo ao som dos principais hits do canal, como “O chão é lava”, “Ser criança é” e “A história do homem-biscoito”. O espetáculo conta com um grupo de dançarinos composto por b-boys, b-girls e acrobatas. Os ingressos custam de R$ 45,00 a R$ 100,00. No domingo, dia 14, tem apresentação infantil “TurmaTube Ao Vivo – Um Mundo de Aventuras”, às 15h. Inspirado nos personagens carismáticos e nas músicas de sucesso do canal da internet, o show traz uma experiência inesquecível para crianças e pais. A proposta é levar ao palco toda a magia do conteúdo digital de forma imersiva, com muita música, interação, valores familiares e momentos emocionantes. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 100,00. A classificação etária para os dois shows infantis é livre.

Teatro Oficina do Estudante

Programação de setembro – sujeita a alterações

Confira no site https://www.teatrooficinadoestudante.com.br

10/09, quarta-feira, às 21h

Bruna Louise – O que passa na cabeça dela (Stand Up)

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

13/09, sábado, às 15h

Maria Clara & JP – Brincar e Imaginar – Infantil

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 100,00

Classificação etária: livre

13/09, sábado, às 21h

Amazing Tenors – World Classics (Musical)

Ingressos: de R$ 90,00 a R$ 180,00

Classificação etária: livre

14/09, domingo, às 15h

Turma Tube – Show Turma Tube (Infantil)

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 100,00

Classificação etária: livre

14/09, domingo, às 19h

Embrulha pra Viagem – Embrulha pra Viagem (Comédia)

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: livre

19/09, sexta-feira, às 19h (sessão extra) e às 21h

Renato Albani – A Ignorância é uma Dádiva (Stand Up)

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 anos

20 e 21/09, sábado e domingo, às 15h

Show da Luna – Um Mundo de Perguntas (Infantil)

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 120,00

Classificação etária: livre

20/09, sábado, às 21h

Índio Behn – Dra. Rosângela – Tratamento de Choque (Comédia)

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: livre

21/09, domingo, às 19h

Maurício Meirelles – Webbullying Geração Z (Stand Up)

Ingressos: de R$ 70,00 a R$ 140,00

Classificação etária: 14 anos

24/09, quarta-feira, às 21h

Luana Zucoloto – Esse show poderia ser um e-mail (Stand Up)

Ingressos: de R$ 70,00 a R$ 160,00

Classificação etária: 14 anos

25/09, quinta-feira, às 21h

Acoustix – Clássicos Internacionais (Musical)

Ingressos: de R$ 100,00 a R$ 200,00

Classificação etária: livre

26/09, sexta-feira, às 22h

Thiago Ventura – Pra Quê Que Eu Vou Mentir (Stand Up)

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 14 anos

27 e 28/09, sábado, às 19h (sessão extra) e às 21h (principal) e, no domingo, às 18h (principal) e às 20h (extra)

Cia Barbixas de Humor – Improvável (Stand Up)

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 110,00

Classificação etária: 14 anos