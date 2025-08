Teatro Sia Santa de Campinas encerra projeto com inauguração de rampa de acessibilidade para o palco

Por meio do Edital Estadual da Lei Paulo Gustavo – LPG 20/2023, Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e com o apoio oficial das Prefeituras dos 14 municípios contemplados, foram realizadas oficinas de vivência teatral e apresentações do espetáculo musical infantil Árvore da Vida. A programação alcançou um público de mais de 5600 pessoas.

Escolas de educação infantil, ensino fundamental e EJA, estavam entre grande parte do público nas apresentações teatrais. As oficinas de vivência teatral e uso adequado da voz também contaram com um número expressivo de participantes. O projeto foi direcionado para educadores, cantores, pessoas do setor artístico-cultural e jovens a partir de 16 anos.

As atividades aconteceram de forma gratuitas, circulando por 14 cidades do estado de São Paulo, sendo elas: Bom Sucesso de Itararé, Buri, Guapiara, Itapirapuã Paulista, Iaras, Quadra, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Riversul, Tejupá, Nazaré Paulista, Redenção da Serra e Natividade da Serra.

No mês de julho, para encerrar o projeto, foi entregue a rampa para acesso ao palco do Teatro Sia Santa, possibilitando que pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida possam usufruir de mais essa facilidade, completando as adequações propostas no projeto que inclui: confecção de programas e apostilas com tradução em braille, formação para equipe da Sia Santa (priorizando a comunicação), tradução em LIBRAS para apresentações teatrais, audiodescrição nas apresentações, confecção de placas com LIBRAS e braille para o Teatro Sia Santa e distribuição nas 14 cidades que receberam o projeto.

Na realização da “Imersão Cultural” nos dias 15 e 16 de março, aconteceram as atividades no período da manhã, tarde e noite, dentre elas: Teatro Aberto (Open House), Oficina de Contação, Música de Viola, Rodas de Conversa com Célio Turino, Marcelo das Histórias, Angélica Colombo, entre outros, tudo isso no Teatro Sia Santa em Campinas, com a participação de agentes culturais, artistas, educadores, professores e outros representantes das 10 cidades presentes que receberam o projeto. A Sia Santa repassou recurso aos representantes como ajuda de custo.

Durante a temporada de realizações o projeto contou com a presença de tradutor de LIBRAS e também audiodescrição, considerando um mapeamento realizado pelo projeto para a acessibilidade comunicacional.

Apresentações em números

Nazaré Paulista – público 880 pessoas | Redenção da Serra – público 232 pessoas | Natividade da Serra – público 267 pessoas | Guapiara – público 73 pessoas | Ribeirão Branco – público 500 pessoas | Bom Sucesso de Itararé – público 450 pessoas | Ribeira – público 49 pessoas | Itapirapuã Paulista – público 195 pessoas | Nova Campina – público 580 pessoas | Tejupá – público 304 pessoas | Riversul – público 507 pessoas | Buri – público 320 pessoas | Iaras – público 650 pessoas | Quadra – público 195 pessoas

Árvore da Vida

O espetáculo Árvore da Vida é um musical infantil que surpreende em diversos sentidos, a começar pela ambientação cenográfica. Além disso, os belos figurinos e efeitos visuais também encantam o público. O cuidado no acabamento de todo o espetáculo resulta numa superprodução que vale ser destacada. O texto é ágil e a encenação prende a atenção, divertindo a plateia numa aventura dinâmica e educativa com 50 minutos de duração. Árvore da Vida integra o tradicional e bem-sucedido programa da Sia Santa, ‘A Escola Vai Ao Teatro’, que atende mais de 3 mil escolas brasileiras e percorre o país desde 1973, com apresentações no horário escolar, na presença de professores e gestores.

SIA SANTA

A Companhia de Teatro Sia Santa é uma associação cooperativista dirigida por Crispim Júnior e Jorge Fantini, com um quadro social de mais de 30 artistas cooperados. Com um teatro próprio e infraestrutura para oficinas e outras frentes de trabalho no setor cultural, a Sia Santa está no mercado há mais de 51 anos tendo produzido mais de 60 espetáculos, para todas as idades. Entre títulos e honrarias, recebeu o prêmio APCA, Troféu Imprensa, Prêmio APTC, Mambembe, Aluízio Magalhães, entre outros. Em 1993 foi reconhecida como Órgão de Utilidade Pública pela Lei Municipal 7523/93. A SIA SANTA mantém em cartaz um Repertório com 19 espetáculos, sendo: 9 infantis, 6 corporativos, 2 juvenil-adulto, 1 auto de natal e 1 show infantil. É um verdadeiro “festival de teatro para todas as idades e gostos”. A Sia Santa também cria, produz, desenvolve e instala projetos de ambientação cenográfica para eventos, além de criar e produzir teledramaturgia sob encomenda.

FICHA TÉCNICA

Texto: Bruno Fantini | Direção: Jorge Fantini | Assistente de direção: Ruth Elizabeth | Cenografia e figurinos: Edison Staffocker e Manoel Neto | Trilha sonora original do maestro Ney Carrasco | Preparação vocal: Aline Wolf | Consultoria de projetos: Christiane Lafayette | Preparação Elenco: Priscila Martins e Aline Wolf | Direção de Arte: Manoel Neto | Supervisão artística e administração geral: Crispim Júnior | Equipe de Realização (Artistas e Técnicos em Escala de Revezamento): Adamys Susan, Bete Bastos, Lucas Matheus, Pedro França, Priscila Martins, Vitor Olivéro, Darcy Rodrigues, Jasmine Alves, Daniel Lorenzo, Vinicius Seka e Wanderley Francisco | E ainda eventualmente: Adriana Souza, Lilian Lazarette, Silvio Leme, Ricardo Peregrino, Rose Braga, Nilson Garcia, Lucas Siqueira | Equipe de Apoio na Base: Dayane Souza e Michele Batista.