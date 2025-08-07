Tecnologia à base de óleo de tomilho desenvolvido na Unicamp elimina larvas do mosquito da dengue

Com mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue registrados até maio de 2025, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil enfrenta uma das maiores epidemias da doença nos últimos anos. O cenário reforça a urgência para implementar alternativas eficazes e sustentáveis no combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya.

Diante desse contexto, uma partícula biodegradável, desenvolvida por pesquisadores da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Unicamp, surge como uma aliada nesses esforços. Capaz de eliminar 100% das larvas do mosquito em até 48 horas, o dispositivo comporta uma matriz de amido que encapsula o óleo essencial de tomilho, reconhecido por sua ação larvicida.

“O desenvolvimento partiu da premissa de criar um produto seguro, escalonável e adequado para uso em ambientes domésticos, especialmente nos pequenos focos mais comuns, como vasos, garrafas e recipientes plásticos”, explica Ana Silvia Prata, docente da FEA e inventora da tecnologia.

Além de Prata, participaram do desenvolvimento do dispositivo os pesquisadores Marcio Schmiele, doutor em tecnologia de alimentos pela Unicamp, Juliana Dias Maia, doutora em engenharia de alimentos pela Unicamp, e Johan Bernard Ubbink, da California Polytechnic State University (Estados Unidos).

A professora da FEA Ana Prata e Marcio Schmiele, doutor em tecnologia de alimentos pela Unicamp: carreador do óleo de tomilho

Baixo impacto ambiental

O projeto exigiu um estudo detalhado sobre o ciclo de vida e o comportamento da larva do Aedes, e o diferencial da tecnologia está no sistema de liberação controlada: a matriz de amido atua como carreador do óleo de tomilho, reduzindo em até cinco vezes a concentração letal necessária do composto.

“Um único grão da partícula trata até 100 ml de água. Ao ser colocada no recipiente, essa partícula absorve o líquido, aumenta de volume e libera o princípio ativo gradualmente, em um momento no qual as larvas estão mais vulneráveis”, destaca Prata.

A liberação ocorre por linchamento da matriz amilacea, que expulsa parcialmente o óleo, dispersando-o lentamente na água. A partícula afunda no recipiente, onde as larvas costumam se concentrar, maximizando a eficácia do tratamento. O encapsulamento do óleo é feito por extrusão termoplástica, sem uso de solventes, o que torna o processo seguro e viável para a produção em larga escala.

A eficácia do produto foi validada em testes de laboratório e em campo, realizados com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e com a Prefeitura de Adamantina (SP).

“As partículas superaram o desempenho do agente biológico então utilizado pela prefeitura”, relata Prata. A ação da partícula também teve efeito educativo: sua presença nos recipientes incentivou a população a eliminar criadouros de forma proativa. Segundo a docente, a segurança do produto representa outro pilar da pesquisa.

“Consideramos inclusive o risco de ingestão acidental por crianças ou animais. A quantidade de óleo é muito pequena e, nas condições de uso, não oferece toxicidade”, explica a pesquisadora.

Outro ponto forte é a estabilidade da formulação, que resiste a ciclos de seca e chuva. A partícula pode ser reutilizada por até cinco vezes: evaporada a água, essa partícula permanece no local, pronta para atuar novamente.

Regulamentação e próximos passos

A tecnologia foi protegida por pedido de patente e licenciada para a empresa Zöld, com intermediação da Agência de Inovação da Unicamp (Inova Unicamp). “A Inova intermediou todo o contato, possibilitando que a tecnologia ultrapasse os muros da Universidade e chegue até à sociedade”, reforça Prata. Segundo César Xavier, diretor da Zöld, o processo regulatório está em andamento para viabilizar a chegada do produto ao mercado.

“Estamos atualizando uma monografia junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária [Anvisa] para que os óleos essenciais possam ser enquadrados como desinfestantes e não apenas como saneantes. Isso permitirá o registro da partícula como inseticida”, explica Xavier.

A empresa já enviou os testes laboratoriais necessários à Anvisa e estima concluir essa etapa do processo até o final de 2025. “A partir daí, teremos as condições necessárias para avançar na produção e comercialização da partícula”, completa Xavier.

Com uma formulação segura, um baixo custo e o potencial de integrar políticas públicas de saúde visando ao controle do mosquito Aedes aegypti, a tecnologia da Unicamp reúne as condições técnicas para chegar à população em geral, de forma disseminada. “Ela já foi testada, é eficaz e, com os trâmites regulatórios concluídos, poderá ser aplicada em ações de saúde pública em todo o país”, afirma Prata.

Sobre a Inova Unicamp

A Inova Unicamp é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade e atende a todos os campi. A Agência de Inovação da Unicamp nasceu em 2003 com o objetivo de identificar oportunidades e promover atividades que estimulem a inovação e o empreendedorismo, ampliando o impacto do ensino, da pesquisa e da extensão em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentado.

A agência apoia os pesquisadores nos processos de proteção da propriedade intelectual da Unicamp, na transferência de tecnologia, na consolidação de convênios de pesquisa e desenvolvimento entre a Universidade e o setor empresarial. Ela também é responsável pela gestão do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e da sua Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Incamp), além de fomentar a comunicação e a cultura de empreendedorismo e inovação com programas de relacionamento institucional e capacitações.

