Tempo seco: Atenção Redobrada Com os Pets, Especialmente os Braquicefálicos

Com a chegada de setembro, o clima seco e as temperaturas em elevação voltam a fazer parte da rotina. Para os nossos companheiros de quatro patas, essa combinação pode trazer alguns desafios à saúde, principalmente para raças mais sensíveis, como os queridos Bulldogs, Pugs, Shih-Tzus e outros cães chamados de braquicefálicos (de focinho curto).

Esses animais têm o sistema respiratório naturalmente mais estreito, o que já dificulta a troca de ar em condições normais. Com o ar seco, o desconforto aumenta, podendo causar cansaço excessivo, respiração ofegante e até agravamento de doenças pré-existentes. Por isso, se você tem um bulldog em casa, o cuidado precisa ser redobrado nessa época.

Mas não são apenas eles que sentem os efeitos do tempo seco. Todos os pets precisam de hidratação reforçada. Troque a água com frequência e mantenha mais de um potinho disponível pela casa. Se possível, use fontes para estimular gatos a beberem mais. O uso de umidificadores de ar ou até bacias de água nos cômodos também pode ajudar bastante, principalmente nos ambientes onde o pet costuma dormir.

Evite passeios nos horários mais quentes do dia ou longas caminhadas. O calor e o ar seco juntos são uma combinação perigosa. Prefira a manhã bem cedo ou o final da tarde. E lembre-se: toque o chão com as costas da mão. Se estiver quente demais para você, também está para o seu pet.

A pele e os pelos também sofrem. Coceiras, descamações e vermelhidão são comuns nessa época. Escove o animal com frequência para ativar a oleosidade natural da pele e evite banhos excessivos, que podem ressecar ainda mais. Shampoos hidratantes ou naturais são os mais indicados.

Atenção redobrada aos olhos também, alguns animais já têm predisposição a ter olhos mais secos, ou alguma doença prévia que propicia isso. Se estiver apresentando mais ramela que o normal, vermelhidão nos olhos, piscando mais que o normal ou mantendo o olho mais fechado, busque ajuda rapidamente. Pode ser indicado colírio lubrificante.

Por aqui, no acompanhamento contínuo que oferecemos aos nossos pacientes, temos visto um aumento nos sinais relacionados ao tempo seco, e isso reforça a importância de manter uma rotina preventiva. Quem participa do Buddy – Clube de Saúde para Pets conta com esse olhar atento no dia a dia, o que nos permite agir rápido sempre que algo muda no comportamento ou na saúde do pet.

Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

