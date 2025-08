Terapia Ortomolecular: Aliada no Reequilíbrio Emocional Pós-Férias

Volta à rotina pode gerar ansiedade e fadiga. Terapia baseada na reposição de nutrientes ajuda a restaurar o equilíbrio emocional, físico e mental.

Com o fim das férias e o retorno às demandas do dia a dia, é comum surgirem sintomas como cansaço excessivo, irritabilidade, falta de foco e desânimo. Diante desse cenário, a terapia ortomolecular vem se destacando como uma alternativa eficaz e integrativa para restaurar o bem-estar, atuando diretamente no equilíbrio bioquímico do organismo.

Diferente de abordagens convencionais, a ortomolecular não apenas trata os sintomas, mas identifica e corrige desequilíbrios internos causados pela carência de nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais, aminoácidos e antioxidantes. A proposta é simples e poderosa: fornecer ao corpo os elementos necessários para que ele volte a funcionar de forma plena e saudável — do metabolismo ao humor.

“O que muitas pessoas chamam de estresse ou esgotamento pode, na verdade, ser reflexo de deficiências nutricionais silenciosas. Quando o organismo está em desequilíbrio, até mesmo as emoções são impactadas. A terapia ortomolecular busca corrigir essas falhas de forma individualizada, trazendo clareza mental, energia, estabilidade emocional e qualidade de vida”, explica a Dra. Vera Lúcia, terapeuta ortomolecular e fundadora da Clínica Vida+ Odontologia Avançada e Estética, em Campinas.

A estratégia ortomolecular é personalizada, baseada em avaliações clínicas e, quando necessário, exames laboratoriais. Cada plano de reposição é elaborado para atender às necessidades reais de cada pessoa, sem excessos ou suplementações genéricas.

Além do impacto emocional positivo, os pacientes costumam relatar benefícios como:

Mais energia e disposição ao longo do dia

Redução da ansiedade e compulsões alimentares

Melhora no sono e na concentração

Regulação do intestino e da função digestiva

Fortalecimento da imunidade e redução de processos inflamatórios

A terapia ortomolecular é segura, natural e pode ser integrada a outros tratamentos médicos e psicológicos, servindo tanto para prevenção quanto como apoio em quadros de ansiedade, depressão leve, desequilíbrios hormonais e fadiga crônica.

Sobre a Dra. Vera Lúcia

Especialista em Terapia Ortomolecular e Estética Integrativa, pós-graduada em Tratamentos Injetáveis e com mais de 15 anos de experiência em saúde e bem-estar. Fundadora da Clínica Vida+, atua com foco na transformação da saúde feminina de dentro para fora, integrando estética, nutrição celular e equilíbrio emocional. Instagram: @vidamais_campinas