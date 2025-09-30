Terminal Rodoviário de Campinas promove espetáculos de dança em parceria com o SESC

Gratuitas e com indicação livre, atrações serão realizadas nos dias 2 e 3 de outubro, às 18h

Nos dias 2 e 3 de outubro, o Terminal Rodoviário de Campinas será palco da 14ª edição da Bienal Sesc de Dança. Entre as atrações estão os espetáculos de dança “Descaminhos” e “Verga”, que serão gratuitos a todos passageiros e usuários do terminal.

No dia 2 de outubro, quinta-feira, às 18h, no mezanino do terminal, os passageiros e usuários da rodoviária poderão assistir à apresentação “Verga”, realizada pelo Camaleão Grupo de Dança Brasil. A luta e a dança se encontram neste espetáculo estruturado a partir de um processo de criação coletiva. O trabalho tem como base a pesquisa de quatro anos realizada pela companhia de dança mineira sobre os movimentos da capoeira, conduzida por Mestre Agostinho. Esse mergulho, somado a outras linguagens investigadas pelos artistas, orienta a dança, que transita entre a resistência e a liberdade, entre a força e a leveza de corpos que se envergam pelo espaço público. Em meio a giros, elevações e movimentos rasteiros, os bailarinos se articulam em fluxo contínuo, fundindo conhecimento e ação, profano e sagrado, feminino e masculino – dualidades que levantam reflexões sobre os modos possíveis de seguir em meio às adversidades do nosso tempo.

Já no dia 3 de outubro, sexta-feira, às 18h, será a vez da apresentação “Descaminhos”, do grupo Afrobunker, também no mezanino do terminal. Investigando de onde surge o desejo que faz um corpo se mover, o Afrobunker mergulha nos apagamentos, desvios e ruídos que marcam os corpos pretos em sua caminhada. Nesta que é a primeira performance cênica do coletivo, os dançarinos acessam suas trajetórias plurais para resgatar espasmos de memória, gestos interditados e histórias ocultadas. Encontrando ressonância na coletividade, seus movimentos se conectam, se cruzam e se acolhem, apontando para um desejo comum de reexistir através da dança. Resultados de descaminhos referentes a muitas vontades deixadas e apagadas, os corpos denunciam os contrabandos históricos a que foram submetidos – de cultura, de saberes, de modos de viver – e insistem em renomear o mundo a partir das suas próprias perspectivas. Para isso, dançam em busca de reviver vontades interditadas e escurecer o que foi clareado à força.

“A Rodoviária de Campinas busca ser mais do que somente um local de partidas e chegadas de viagens. Queremos oferecer aos passageiros e usuários acesso gratuito à cultura de qualidade, como forma de oferecer a eles um momento de conhecimento, observação, reflexão e admiração. Essa parceria com o SESC para apresentação dos espetáculos integra o conjunto de atividades culturais promovidas pelo Terminal de Campinas, que busca ser não apenas um espaço de mobilidade, mas também um ponto de cidadania”, explica Clair do Valle Junior, gerente do Terminal Rodoviário de Campinas.

Serviço:

Evento: Bienal SESC de Dança 2025

Local: Terminal Rodoviário de Campinas – Rua Dr. Pereira Lima, S/N – Bairro Vila Industrial – Campinas (SP)

Data: 2 e 3 de outubro

Horário: 18h

Valor: Gratuito

Indicação: Livre