TOR recupera caminhão roubado carregado com papel em Campinas após perseguição

Veículo foi desviado da rota original em Santos e localizado com placas adulteradas; suspeito confessou que receberia R$ 1.000 pela entrega

Na tarde desta quinta-feira, 24 de julho, uma ação rápida da equipe TOR do 4⁰ Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), 2ª Cia, resultou na recuperação de um caminhão roubado, com placas adulteradas e carregado com rolos de papel, em Campinas. O flagrante ocorreu por volta das 15h44, no cruzamento da Avenida Sylvia da Silva Braga com a Rua Pedro Stancato, no bairro Santa Mônica.

Durante patrulhamento tático ostensivo, os policiais militares 2º Sargento Andretto e Soldado Michel, da viatura TOR R-04288, foram alertados pelo Cb PM Renato sobre informações compartilhadas em grupos de WhatsApp e pelo proprietário do veículo. Segundo o relato, o caminhão Scania R-440 azul com carreta Randon deveria ter sido descarregado em Santos (SP), mas o rastreamento mostrava deslocamento anormal, fora da rota, sentido Rodovia Anhanguera, próximo a Campinas.

De posse das informações em tempo real, a equipe policial avistou um caminhão com as mesmas características, porém com placas divergentes: trator OPW-4J15 e semi-reboque FPK-3D00. Ao tentar realizar a abordagem com sinais sonoros e luminosos, o condutor desobedeceu e fugiu por cerca de 4 quilômetros até ser interceptado.

O motorista, identificado como J., confessou o crime, revelando que o caminhão havia sido roubado na região de Santos e que receberia R$ 1.000,00 para entregar o veículo em Campinas.

O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o caminhão e a carga foram recuperados e o suspeito apresentado por receptação, adulteração de sinal identificador veicular e pelo transporte de carga roubada.