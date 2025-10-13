TOR recupera motocicleta de alta cilindrada roubada horas antes na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas

Veículo foi localizado em área de mata após intenso patrulhamento em regiões com histórico de abandono e atividade criminosa

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar Rodoviária localizou, no início da tarde de sábado (12), uma motocicleta de alta cilindrada que havia sido roubada poucas horas antes na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas. A recuperação do veículo ocorreu por volta das 12h30 em uma área de mata no bairro Nova Aparecida.

O roubo foi registrado por volta das 6h56, na altura do km 124 Sul da rodovia, próximo a um comércio conhecido como “Pé de Fruta”, sentido Itatiba. Dois indivíduos armados, vestindo calça jeans e blusa preta, abordaram a vítima enquanto ela trafegava pela faixa da esquerda da via, e fugiram com a motocicleta sentido Campinas, pela pista Norte.

De posse das informações sobre o veículo e as características dos suspeitos, a equipe do TOR iniciou patrulhamento intensivo ao longo da rodovia e em bairros próximos, reconhecidos por reincidência de ocorrências semelhantes e abandono de veículos. A operação incluiu rondas embarcadas e a pé em locais como São Marcos, Vila Esperança, CDHU San Martin, Jardim Mirassol, Vila Olímpia e Nova Aparecida.

A motocicleta foi localizada abandonada em área de mata, sem avarias aparentes. O veículo, que não possuía seguro, foi devolvido ao proprietário. A ocorrência foi apresentada no 4° Distrito Policial de Campinas, onde foram realizados os procedimentos de registro e baixa da queixa-crime.

A ação reflete a agilidade e a efetividade das equipes do TOR na resposta a crimes patrimoniais nas rodovias da região, reforçando o trabalho ostensivo e preventivo da Polícia Militar Rodoviária no combate ao roubo de veículos