Trabalhador morre atingido por bobina em empresa de Artur Nogueira

Segundo a Polícia Militar, vítima de 34 anos foi atingida durante o expediente; caso será apurado após perícia no local

Um trabalhador de 34 anos morreu na manhã desta terça-feira, 16 de junho, após ser atingido por uma bobina durante o expediente em uma empresa produtora de correias transportadoras, em Artur Nogueira.

De acordo com informações da Polícia Militar, divulgadas pelo g1, a ocorrência foi atendida pela corporação e a morte foi constatada ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu.

Segundo relatos de empregados, a bobina pesava cerca de 600 quilos e atingiu a cabeça da vítima. A empresa atua na produção de correias transportadoras, utilizadas em processos de fabricação para transportar alimentos ou produtos entre máquinas e setores.

A área onde ocorreu o acidente foi preservada para o trabalho da perícia, que deverá apontar as circunstâncias da ocorrência.

Ainda conforme o g1, a empresa foi procurada para se manifestar sobre o caso, mas a resposta era aguardada até a publicação da reportagem.

Fonte e foto: g1

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