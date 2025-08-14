TRABALHO REMOTO E HÍBRIDO: COMO EVITAR ARMADILHAS JURÍDICAS NA SUA EMPRESA

Nos últimos anos, o trabalho remoto e híbrido deixou de ser apenas uma tendência e passou a integrar de forma definitiva a realidade de muitas empresas brasileiras. Se durante a pandemia ele surgiu como solução emergencial para garantir a continuidade das atividades, hoje se tornou ferramenta estratégica para atrair talentos, reduzir custos e melhorar a qualidade de vida dos colaboradores. No entanto, para o empresário, essa modalidade de trabalho também traz riscos jurídicos que não podem ser ignorados.

A legislação trabalhista prevê regras específicas para o teletrabalho e o descumprimento delas pode gerar ações trabalhistas dispendiosas. Um dos erros mais comuns é acreditar que, por estar em casa, o funcionário está livre de controle de jornada. Sempre que houver horários fixos ou metas diárias, a empresa precisa adotar sistemas adequados de registro de ponto, pois a ausência desse controle pode resultar na obrigação de pagar horas extras. Outro ponto sensível é o uso de equipamentos e a cobertura de despesas. É essencial definir por escrito se a empresa fornecerá computador, cadeira ergonômica e internet ou se haverá reembolso pelo uso de recursos próprios do empregado. Tratar esses pontos apenas de forma verbal é abrir espaço para questionamentos futuros.

A saúde e segurança do trabalho também merecem atenção. Acidentes ocorridos na residência do funcionário, durante a jornada, podem ser caracterizados como acidente de trabalho, com todas as consequências legais que isso acarreta. Por isso, é recomendável oferecer treinamentos e orientações de ergonomia, registrando formalmente que o empregado recebeu essas instruções.

Além disso, o retorno ao modelo presencial tem sido motivo de conflito em muitas empresas. Quando o contrato ou aditivo formaliza o regime remoto como definitivo, exigir a volta sem negociação pode gerar impasses jurídicos. Antecipar essa possibilidade, prevendo-a no contrato desde o início, evita desgastes e garante maior flexibilidade para a gestão.

O trabalho remoto e híbrido é um aliado valioso para a produtividade e para a redução de custos, mas seus benefícios só se concretizam quando acompanhados de planejamento jurídico. Em um cenário de rápidas transformações no mercado, o empresário que se antecipa e estrutura corretamente suas relações de trabalho preserva não apenas o equilíbrio financeiro da empresa, mas também a tranquilidade necessária para crescer de forma sustentável.