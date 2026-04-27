Tradição e confraternização marcam o Dia do Rei em Holambra

Holambra viveu uma manhã especial neste domingo, 26 de abril, com a realização de mais uma edição do Dia do Rei, celebração inspirada em uma das datas mais tradicionais da Holanda. Realizado na Praça do Moinho Povos Unidos, o evento reuniu moradores e turistas em uma programação diversificada, com atividades esportivas, atrações culturais e momentos de confraternização.

A agenda teve início logo nas primeiras horas do dia, com a Corrida do Rei . Os participantes puderam escolher entre os percursos de 7 quilômetros de corrida e 4 quilômetros de caminhada, em trajetos que passaram por diferentes pontos turísticos e cenários característicos da cidade.

Rosângela Pereira, moradora do bairro Flamboyant, participou pela quarta vez. “Muito bom o percurso. Eu adoro. E a energia é muito positiva”, contou.

A advogada Vanderlea Antonelli, de Porto Feliz, aprovou a experiência em sua estreia no evento. “É a primeira vez que participo da Corrida do Rei. Eu amei. O cenário é maravilhoso”, disse.

Maria de Lurdes Antunes da Silva Santos esteve em Holambra pela primeira vez para participar da caminhada ao lado do marido e elogiou o município. “Muito lindo caminhar e ver a lagoa, ver as plantas… e depois ainda tem a festa. As pessoas têm que conhecer essa cidade, que é muito linda e organizada”, afirmou.

Após a atividade esportiva, o público acompanhou a cerimônia oficial e uma sequência de apresentações artísticas, com participação da Orquestra de Viola Caipira de Holambra, Grupo de Gaiteiros, Grupo de Dança Folclórica Holandesa e Fanfarra Amigos de Holambra. O encerramento manteve uma das tradições mais aguardadas do evento: a chuva de papel colorido, seguida da distribuição gratuita de bolo e café aos visitantes.

Presente na comemoração ao lado da esposa, o vice-prefeito Miguel Esperança ressaltou o significado da data para a cidade. “É uma celebração que une famílias, preserva a história de Holambra e fortalece o sentimento de pertencimento da nossa população. Também é uma oportunidade de receber visitantes e mostrar tudo o que a cidade tem de melhor”, destacou.

Moradora do bairro Imigrantes, a cozinheira Rosenilda Bernardo da Silva acompanhou pela primeira vez a celebração. “Amei a festa. Uma experiência maravilhosa”, resumiu.

Neste ano, a Prefeitura ampliou as ações relacionadas à data e promoveu, ao longo de abril, o chamado Mês do Rei. Durante todo o período, Holambra recebeu decoração temática em laranja — cor associada à monarquia holandesa — além de atividades culturais e iniciativas voltadas ao turismo.

Entre os destaques está o Festival do Rei, que segue até o dia 30 de abril com a participação de 15 restaurantes da cidade. Os estabelecimentos prepararam pratos exclusivos, bebidas especiais e ambientes temáticos inspirados na celebração.