Tragédia verde: queimada destrói área de mata em Estiva Gerbi

Fogo consumiu 23 mil m² de vegetação nativa e mobilizou autoridades e moradores

Na última segunda-feira, 15 de setembro, uma queimada atingiu cerca de 23 mil metros quadrados de mata ciliar em Estiva Gerbi. O fogo se espalhou rapidamente em uma área próxima aos bairros Jardim Aurora, Ludi, Bela Vista, São José e Furlan, causando destruição da vegetação nativa e colocando em risco a fauna local.

A ocorrência mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM), a Defesa Civil e contou também com o apoio fundamental de moradores, que ajudaram a conter as chamas e evitaram que o incêndio atingisse residências próximas.

Apesar do controle, os prejuízos ambientais são grandes: além da perda de mata ciliar, importante para a proteção de rios e nascentes, o fogo gera desequilíbrio ecológico, ameaça animais silvestres e contribui para o aumento da poluição do ar, afetando diretamente a saúde da população.

A importância de evitar queimadas

As queimadas, muitas vezes provocadas pela ação humana, trazem consequências graves e irreversíveis. Além de destruírem áreas verdes, provocam:

Danos à biodiversidade – animais perdem habitat e podem morrer intoxicados pela fumaça ou pelo fogo.

Impactos climáticos – liberam gases que agravam o aquecimento global.

Problemas de saúde – a fumaça agrava doenças respiratórias como asma e bronquite.

Risco à vida humana – incêndios descontrolados podem atingir casas e causar acidentes.

Consciência e responsabilidade

É fundamental que a população compreenda que atear fogo, mesmo que de pequena proporção, é crime ambiental e coloca em risco toda a comunidade. O cuidado com o meio ambiente depende da colaboração de todos: denunciar práticas ilegais, evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos e participar de campanhas de conscientização são atitudes que ajudam a preservar a cidade e garantir qualidade de vida.

Estiva Gerbi, ao perder uma área tão extensa de mata ciliar, recebe mais um alerta sobre a necessidade urgente die proteger seus recursos naturais e combater a prática das queimadas.