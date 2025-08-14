Três ações distintas da PM resultam em prisões por tráfico e cumprimento de mandados na região

Ocorrências registradas na quarta-feira (13) em Mogi Guaçu e Itapira tiraram de circulação procurados pela Justiça e um traficante flagrado com grande quantidade de drogas.

A quarta-feira (13) foi marcada por três ações distintas da Polícia Militar que resultaram na prisão de criminosos em Mogi Guaçu e Itapira.

Em Mogi Guaçu, no Jardim Imperial, policiais cumpriram mandado de prisão contra um homem de 40 anos evadido do sistema prisional desde março. Ele apresentou nome falso, mas confessou a identidade real após questionamentos. O indivíduo não retornou de saída temporária e era procurado por tráfico de drogas.

Também na manhã de quarta-feira, em Itapira, no bairro Penha do Rio do Peixe, PMs abordaram um homem de 25 anos que escondia algo sob a camisa — um celular. Na verificação, constataram que ele tinha mandado de prisão por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses a cumprir.

Já no período da tarde, novamente em Mogi Guaçu, no Jardim Santa Cecília, a PM prendeu um jovem de 20 anos por tráfico. Ele tentou se desfazer de uma sacola que continha 26 porções grandes, 59 médias e 24 pequenas de maconha, 56 microtubos com cocaína, 56 porções de crack e um celular. Todo o material foi apreendido.

Os três presos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária e permanecem à disposição da Justiça.