Três procurados pela Justiça são capturados pela Polícia Militar em Mogi Guaçu

Prisões ocorreram em diferentes bairros entre a tarde de quinta-feira (27) e a madrugada de sexta (28), durante patrulhamentos e atendimento a ocorrência de violência doméstica

A Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou a prisão de três indivíduos procurados pela Justiça em ações distintas, realizadas entre a tarde de quinta-feira (27) e a madrugada desta sexta-feira (28). As capturas ocorreram durante patrulhamentos de rotina e também em atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

A primeira prisão foi registrada na tarde de quinta-feira, no Bairro Itaqui. Em patrulhamento, os policiais militares reconheceram um homem que já era conhecido das autoridades por estar com mandado de prisão em aberto, em razão de condenação por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele no momento, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

Ainda no dia 27, durante a noite, outra equipe da PM realizava patrulhamento no Condomínio Residencial Pantanal I quando avistou um indivíduo em frente a uma residência. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou se evadir, mas foi abordado em seguida. Nada de irregular foi localizado com ele, mas após consulta criminal foi constatado que ele era procurado por envolvimento com o tráfico de drogas. O homem também foi conduzido à CPJ, onde ficou à disposição da Justiça.

A terceira ocorrência aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28), no Jardim Santa Terezinha. Os policiais foram acionados para atender uma denúncia de violência doméstica. No local, encontraram a vítima acompanhada de um homem dentro da residência. Segundo relato da mulher, o indivíduo — seu cunhado — não aceitava a guarda judicial da filha após a morte da irmã da vítima, e por isso teria invadido a casa e feito ameaças. O homem foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu detido pelo crime de ameaça.

As três ocorrências reforçam o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população e o cumprimento de mandados judiciais em aberto, retirando das ruas indivíduos que representam risco à sociedade