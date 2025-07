Turismo Rural representa Socorro (SP) no Revelando São Paulo

Manifestações artísticas e gastronômicas de várias regiões do estado se apresentarão em São José dos Campos com o que há de melhor e autêntico na cultura paulista

Entre os dias 24 e 27 de julho, Rancho Pompeia, Sítio São Luiz e Alambique Pioneira representarão o turismo rural e a cultura da roça do Revelando SP, maior festival da valorização das culturas tradicionais paulistas, com a iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Esta edição será em São José dos Campos, no Parque da Cidade, onde 77 municípios participarão, entre eles Socorro da região do Circuito das Águas Paulista, que estará expondo seus produtos no pavilhão da culinária.

O Rancho Pompeia @rancho_pompeia levará doces, geleias, biscoitos e café, além de moer na hora o café durante o evento. Ao vivo, o Sítio São Luiz @sitio.saoluiz irá socar a paçoca na hora no pilão mostrando as tradições caipiras e para público conhecer o processo da produção artesanal de paçoca e o Alambique Pioneira @alambique_pioneira apresentará suas produções de licores, cachaças especiais e premiada, além de exibir um mini alambique de cobre e decoração temática.

O Revelando São Paulo já teve mais de 60 edições ao longo de quase três décadas, consolidando-se como o principal evento de promoção e difusão da cultura de raiz paulista, fortalecendo os vínculos entre tradição e identidade. “Para o turismo rural de Socorro é muito importante estar participando de eventos como estes que consagram a cultura, raízes e tradições da roça”, diz Marcia Meneghelli, proprietária do Rancho Pompeia.

Já para Leonardo Capranico, do Sítio São Luiz, participar do Revelando São Paulo é uma experiência transformadora, “são vários contatos com tantas culturas, histórias e tradições do nosso estado que realmente nos toca de um jeito e para mim, particularmente, é uma honta representar o Sítio São Luiz e o turismo rural de Socorro, levando o nome da nossa cidade para o maior evento cultural do estado”, conclui.

Revelando SP

Edição São José dos Campos – Parque da Cidade – Av. Olivo Gomes, 100 – Santana

Data: 24 a 27 de julho de 2025 – a partir das 10h e dia 24 a partir das 16h

Entrada Gratuita

Mais Informações sobre onde ficar, restaurantes e atividades no site da ASTUR – Associação do Turismo): www.socorro.tur.br