Última semana do Festival de Inverno de Amparo tem atrações para todos os gostos

A semana começa com arte, gastronomia e atrações imperdíveis no Festival de Inverno de Amparo. A segunda-feira, 21, dá início à última semana de atrações da 24ª edição que vai até o domingo, 27, no Largo do Mercado, no Centro Histó-rico da cidade.

No Palco Principal, as academias de dança de Amparo serão destaque nas apresentações. Hoje, 21, Sharazad El Sharon apresenta o espetáculo “O Código da Via Láctea”. Na terça-feira, 22, a Stage, de Amparo, traz o espetáculo “Sho-wcaze” e na quarta-feira, 23, a Ritmo Total, fecha a série, com o espetáculo “O Mágico de Oz”. Essas atrações acontecem sempre a partir das 21 horas.

Na quinta-feira, 24, às 20 horas, pela primeira vez, a Orquestra Sinfônica Inician-te da Escola das Artes se apresenta em um evento aberto ao público. Também se apresentarão a Banda Sinfônica Iniciante e Banda Sinfônica, do projeto da Prefeitura de Amparo, que é coordenado pela Secretaria de Cultura e Turismo.

A partir de sexta-feira, 25, o Palco Principal recebe grandes atrações da música brasileira, começando com o show de Frank Aguiar e Caju e Castanha, dentro de semana nordestina.

No sábado, 26, tem a versatilidade de Zélia Duncan e fechando, no domingo, 27, tem João Neto e Frederico.

O Festival

Com 5 palcos, área gastronômica, área kids, artesanato, produtos do Agro de Amparo, o Festival de Inverno conta com mais de 130 manifestações artísticas até o dia 27 de julho. A programação pode ser encontrada em www.festivaldeinverno.amparo.sp.gov.br

Confira a programação

21 de julho de 2025 – Segunda-feira

Atração: Música: “Coração Sertanejo com Alexandre Reis”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h

Atração: Teatro: O Ciclo da Vida: A História do Rei Leão

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: “Ópera Prima apresenta: Um Trem para as estrelas – Tributo a Cazuza”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 19h30

Atração: Música: “Sônia Quirino e Banda Quirino e Banda – Embalos Inesquecí-veis”

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Atração: Dança: Academia Sharazad El Sharon – Espetáculo “O Código da Via Láctea”

Local: Palco Principal

Horário: 21h

22 de julho de 2025 – Terça-feira

Atração: Música: “MPB Nordestina com Mario e Tales”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h

Atração: Música: “Banda Virtude Zero – Hits que marcaram gerações”Alquimia”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: “Lucas & Matheus cantando do passado ao presente”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 19h30

Atração: Música: “Banda Tempo Livre – Clássicos do rock nacional”

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Atração: Dança: Academia Stage – Espetáculo “Showcase”

Local: Palco Principal

Horário: 21h

23 de julho de 2025 – Quarta-feira

Atração: Música: “Top Hits anos 70/80/90”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h

Atração: Música: “Lello e Banda”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: “Som BR”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 19h30

Atração: Música: “Regional Mantiqueira”

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Atração: Dança: Academia Rítmo Total – Espetáculo “O Mágico de Oz”

Local: Palco Principal

Horário: 21h

24 de julho de 2025 – Quinta-feira

Atração: Música: “Diego Alone – One Man Band”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h

Atração: Música: “Mosaico Brasileiro”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: “Brasil Plural”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 19h30

Atração: Música: “Banda Florescer com Camila Fran”

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Atração: Projeto Escola das Artes (Alunos de Cordas; Orquestra Sinfônica inici-ante; Banda Sinfônica Iniciante e Banda Sinfônica da Escola das Artes)

Local: Palco Principal

Horário: 20h

25 de julho de 2025 – Sexta-feira

Atração: Música: “Iuri Soul Clássicos”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Atração: Música: “Tarantinos”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: “Banda Velhos de Pedra”

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Atração: Música: “Time de Casa”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h00

Atração: Música: “Caju e Castanha e Frank Aguiar”

Local: Palco Principal

Horário: 21h

26 de julho de 2025 – Sábado

Atração: Música: “A voz, o Violão, uma Homenagem a Djavan”

Local: Palco Mercadão

Horário: 14h30

Atração: Música: “Beto Balanço Solo”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 15h

Atração: Música: ” ASLAM POP – CINEMIX – Uma Viagem Emocionante!

Local: Palco Rua Coberta

Horário 15h30

Atração: Música: “ELO Duo” – Elias e Lorena – MPB, rock e reggae”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 17h

Atração: Música: “O Salto – Tributo O Rappa”

Local: Palco Mercadão

Horário: 17h

Atração: Teatro: “Moana”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 17h

Atração: Música: “Nüfreak”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 18h

Atração: Música: “Paulo e Léo”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: Música: “Gu Pereira – Voz e Violão”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 20h

Atração: Música: “Diego Rosa e Guilherme”

Local: Palco Mercadão

Horário: 20h30

Atração: Música: “Orquestra Tons do Brasil com Regência do Maestro Carlos Lima da Lyra Mojimiriana”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 21h

Atração: Música: “Zélia Duncan”

Local: Palco Principal

Horário: 21h

27 de julho de 2025 – Domingo

Atração: Música: “Mamonas Universitárias”

Local: Palco Mercadão

Horário: 14h30

Atração: Música: “Top Hits anos 70/80/90”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 15h

Atração: Música: “Maju Maia em O Samba e Eu”

Local: Palco Rua Coberta

Horário 15h

Atração: Música: “Notas Que o Tempo Guarda – Clássicos da MPB, Boleros e Sucessos Internacionais em Voz e Teclado”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 17h

Atração: Música: “Arrastaxé apresenta: Brasilidades”

Local: Palco Mercadão

Horário: 17h

Atração: Música: “Orquestra da Escola Livre de Música “Maestro João Sepe”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 17h

Atração: Música: “Samba do Chicão”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 17h30

Atração: Música: Música: “Mazinho Quevedo e Banda”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: “Tiago e Matheus”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Atração: Música: “Made in Roça”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h30

Atração: Música: “Heitor Mendes e Joel”

Local: Palco Mercadão

Horário: 20h30

Atração: Música: Música: “João Neto e Frederico”

Local: Palco Principal

Horário: 21h

Parada Festiva das Crianças

Atração: Intervenção Artística com Heróis e Princesas

Local de Saída: Rodoviária

Horário: 17h

Atração: Soul in Jazz Kids

Local de Saída: Rodoviária

Horário 17h

Atração: Apresentação com Baminha Kids e Baminha Drums

Local de Saída: Rodoviária

Horário: 17h

Programação Diária

Exposição de Artes “Entre Olhares, linhas – Fragmentações da Identidade” por Kaique Marinho

Local: Salão do Mercado Municipal

Horário: De Segunda á Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “Persona” por Wallace André

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: De Segunda á Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “Retratos do Tempo” por Sandra Scavassa

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: De Segunda á Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “Ritmos do Mundo Sob o Horizonte do Grafite” por Luís Fer-nando Gomes

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: De Segunda á Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “O Fazer e o Ensinar – Diálogo Entre Dois Artistas” por Alex Orsetti

Local: Sala de Exposição Temporária do Museu Histórico e Pedagógico Dr. Ber-nardino de Campos

Horário: De Segunda á Domingo das 09h às 22h

Exposição Permanente “Gabinete de Trabalho de Caetano Candian”

Local: Mercado Municipal

Horário: De Segunda á Domingo das 09h às 22h