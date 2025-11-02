Último dia da ExpoArtur 2025 reúne montaria em touros, pagode e sertanejo no Balneário Municipal

Portões abrem às 15h45 neste domingo (2) com grande final da montaria e shows de Natanzinho Lima e Turma do Pagode encerram a programação

A ExpoArtur 2025 chega ao seu último dia neste domingo, 2 de novembro, com uma programação especial no Balneário Municipal de Artur Nogueira. A festa, que é uma das mais tradicionais da região, promete encerrar a edição deste ano com uma mistura de adrenalina, cultura sertaneja e muita música.

Os portões serão abertos às 15h45, quando o público poderá acompanhar a grande final da montaria em touros e cutiano, modalidade que atrai competidores de alto nível e emociona os apaixonados por rodeio. O momento marca o encerramento das provas que movimentaram a arena durante toda a semana.

A partir da noite, os holofotes se voltam ao palco principal para receber dois grandes nomes da música brasileira: Natanzinho Lima e Turma do Pagode. O cantor, conhecido por sucessos no sertanejo romântico e milhões de visualizações nas plataformas digitais, sobe ao palco com hits como “Você Me Conquistou” e “Meu Mundo é Você”.

Na sequência, o clima muda para o samba e o pagode com o grupo Turma do Pagode, referência no gênero com faixas consagradas como “Lancinho”, “Aonde Quer Chegar” e “Deixa em Off”. A combinação de estilos promete agradar diversos públicos e fechar a edição 2025 da ExpoArtur com energia positiva e muita animação.

A ExpoArtur reforça sua tradição como evento que une entretenimento, cultura, esporte e lazer, atraindo moradores e visitantes para dias de festa e celebração.