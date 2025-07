Último fim de semana do Festival de Inverno de Amparo traz ícones da música nordestina, MPB e sertaneja

Ainda dá tempo de acompanhar o maior festival de inverno gratuito do interior do Estado de São Paulo, em Amparo. No último fim de semana de programação, no Largo do Mercado, no Centro Histórico, tem atração para todas as idades.

Hoje, 24, o público acompanha no Palco Principal, parte do projeto da Escola das Artes, que pela primeira vez apresenta a Orquestra Sinfônica Iniciante em um evento aberto a público. Também se apresentarão a Banda Sinfônica Iniciante e Banda Sinfônica, do projeto da Prefeitura de Amparo, que é coordenado pela Secretaria de Cultura e Turismo.

A partir de sexta-feira, 25 o Palco Principal recebe grandes atrações da música brasileira, começando com o show de Frank Aguiar e Caju e Castanha, dentro de semana nordestina.

Frank Aguiar, cantor e compositor piauiense, tem mais de 33 anos de carreira e 15 milhões de CDs vendidos. Reconhecido no Brasil e internacionalmente, foi indicado ao Grammy Latino e homenageado no carnaval paulista. Também se destaca por sua atuação na mídia e formação em Direito e Ciências Sociais.

A dupla Caju e Castanha, formada pelos irmãos José Albertino (Caju) e José Roberto (Castanha) em Pernambuco, ficou famosa pela embolada de improviso e ganhou reconhecimento na cultura nordestina. Após a morte de Caju em 2001, seu sobrinho Ricardo Alves da Silva passou a assumir o nome e continuar o legado da dupla.

No sábado, 26, tem a versatilidade de Zélia Duncan. Nascida em Niterói em 1964, iniciou sua carreira musical nos anos 80 e ganhou destaque com o álbum Zélia Duncan (1994). Reconhecida por sua versatilidade artística, lançou trabalhos marcantes como Eu Me Transformo Em Outras (2004) e Invento+ (2018), pelo qual recebeu o prêmio de melhor cantora de MPB. Ao longo da carreira, participou de projetos relevantes, como a turnê dos Mutantes e o CD/DVD Pelo sabor do gesto Em cena (2011).

Fechando, no domingo, 27, tem João Neto e Frederico. Os irmãos de Goiânia, iniciaram a carreira musical na infância, influenciados pelo pai e avô. Após passarem pelo trio “Rouxinóis de Goiás” e concluírem os estudos, dedicaram-se integralmente à música. Ganhando projeção nacional em 2007 com o hit “Pega Fogo Cabaré”, lançaram diversos álbuns e sucessos ao longo da carreira. Em 2022, ampliaram sua atuação com o lançamento de um livro e uma mentoria para novos artistas. Os shows do Palco Principal começam às 21 horas.

Confira a programação completa

24 de julho de 2025 – Quinta-feira

Atração: Música: “Diego Alone – One Man Band”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h

Atração: Música: “Mosaico Brasileiro”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: “Brasil Plural”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 19h30

Atração: Música: “Banda Florescer com Camila Fran”

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Atração: Projeto Escola das Artes (Alunos de Cordas; Orquestra Sinfônica iniciante; Banda Sinfônica Iniciante e Banda Sinfônica da Escola das Artes)

Local: Palco Principal

Horário: 20h

25 de julho de 2025 – Sexta-feira

Atração: Música: “Iuri Soul Clássicos”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Atração: Música: “Tarantinos”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: “Banda Velhos de Pedra”

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Atração: Música: “Time de Casa”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h00

Atração: Música: “Caju e Castanha e Frank Aguiar”

Local: Palco Principal

Horário: 21h

26 de julho de 2025 – Sábado

Atração: Música: “A voz, o Violão, uma Homenagem a Djavan”

Local: Palco Mercadão

Horário: 14h30

Atração: Música: “Beto Balanço Solo”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 15h

Atração: Música: ” ASLAM POP – CINEMIX – Uma Viagem Emocionante!

Local: Palco Rua Coberta

Horário 15h30

Atração: Música: “ELO Duo” – Elias e Lorena – MPB, rock e reggae”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 17h

Atração: Música: “O Salto – Tributo O Rappa”

Local: Palco Mercadão

Horário: 17h

Atração: Teatro: “Moana”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 17h

Atração: Música: “Nüfreak”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 18h

Atração: Música: “Paulo e Léo”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: Música: “Gu Pereira – Voz e Violão”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 20h

Atração: Música: “Diego Rosa e Guilherme”

Local: Palco Mercadão

Horário: 20h30

Atração: Música: “Orquestra Tons do Brasil com Regência do Maestro Carlos Lima da Lyra Mojimiriana”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 21h

Atração: Música: “Zélia Duncan”

Local: Palco Principal

Horário: 21h

27 de julho de 2025 – Domingo

Atração: Música: “Mamonas Universitárias”

Local: Palco Mercadão

Horário: 14h30

Atração: Música: “Top Hits anos 70/80/90”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 15h

Atração: Música: “Maju Maia em O Samba e Eu”

Local: Palco Rua Coberta

Horário 15h

Atração: Teatro: “O Jardim das Gentilezas”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 17h

Atração: Música: “Notas Que o Tempo Guarda – Clássicos da MPB, Boleros e Sucessos Internacionais em Voz e Teclado”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 17h

Atração: Música: “Arrastaxé apresenta: Brasilidades”

Local: Palco Mercadão

Horário: 17h

Atração: Teatro: “Os Três Porquinhos”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 17h

Atração: Música: “Samba do Chicão”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 17h30

Atração: Música: Música: “Mazinho Quevedo e Banda”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Atração: Música: “Tiago e Matheus”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Atração: Música: “Made in Roça”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h30

Atração: Música: “Heitor Mendes e Joel”

Local: Palco Mercadão

Horário: 20h30

Atração: Música: Música: “João Neto e Frederico”

Local: Palco Principal

Horário: 21h

Parada Festiva das Crianças

Atração: Intervenção Artística com Heróis e Princesas

Local de Saida: Rodoviária

Horário: 16h

Atração: Soul in Jazz Kids

Local de Saida: Rodoviária

Horário 16h

Atração: Apresentação com Baminha Kids e Baminha Drums

Local de Saida: Rodoviária

Horário: 16h

Programação Diária

Exposição de Artes “Entre Olhares, linhas – Fragmentações da Identidade” por Kaique Marinho

Local: Salão do Mercado Municipal

Horário: De Segunda a Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “Persona” por Wallace André

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: De Segunda a Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “Retratos do Tempo” por Sandra Scavassa

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: De Segunda a Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “Ritmos do Mundo Sob o Horizonte do Grafite” por Luís Fernando Gomes

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: De Segunda á Domingo das 09h às 22h

Exposição de Artes “O Fazer e o Ensinar – Diálogo Entre Dois Artistas” por Alex Orsetti

Local: Sala de Exposição Temporária do Museu Histórico e Pedagógico Dr. Bernardino de Campos

Horário: De Segunda a Domingo das 09h às 22h

Exposição Permanente “Gabinete de Trabalho de Caetano Candian”

Local: Mercado Municipal

Horário: De Segunda a Domingo das 09h às 22h