Últimos dias de inscrição para a SNE 2026, um dos principais eventos de negócios de Campinas

Evento acontece de 1º a 3 de junho no Prédio do Relógio e encerra a programação com Rodada de Negócios voltada à geração de conexões estratégicas e oportunidades comerciais

A 12ª Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE 2026) entra na reta final de inscrições em Campinas.

Com vagas limitadas e procura crescente, o evento acontece entre os dias 1º e 3 de junho, no Pátio Ferroviário / Prédio do Relógio, reunindo empresários, gestores, lideranças e profissionais em uma programação voltada à transformação dos negócios, tecnologia aplicada, inteligência artificial, vendas, inovação, crédito e networking estratégico.

Com o tema “Escale Resultados”, a edição deste ano foi construída para ir além da apresentação de tendências. A proposta da SNE 2026 é criar um ambiente de decisão, conexão e aplicação prática para empresários que desejam transformar conhecimento em execução e gerar crescimento consistente em seus negócios.

A organização reforça que as inscrições estão na reta final e que os interessados devem garantir participação o quanto antes, já que algumas atividades contam com capacidade limitada, especialmente a Rodada de Negócios, que encerra a programação no dia 3 de junho.

Durante três dias, os participantes terão acesso a palestras, painéis, ativações, espaços de relacionamento e conteúdos conduzidos por especialistas e representantes de grandes empresas e plataformas do mercado. A programação abordará temas como transformação digital, marketplaces, inteligência artificial aplicada, liderança, vendas, varejo inteligente, performance empresarial, crédito consciente e novos modelos de crescimento.

Segundo a organização, o momento é decisivo para quem ainda não garantiu a inscrição.

‘Estamos nos últimos dias de inscrição e a recomendação é que os interessados não deixem para a última hora. A SNE foi pensada para empresários que querem sair do entendimento e entrar na execução. E a Rodada de Negócios reforça esse propósito, criando um ambiente estruturado para que conexões se transformem em oportunidades reais”, destaca a organização do evento.

Com inscrições gratuitas e vagas limitadas, a SNE 2026 entra em sua reta final de mobilização. Empresários, gestores e profissionais interessados em participar devem garantir presença pelo site oficial do evento.

Serviço

12ª Semana de Negócios e Empreendedorismo – SNE 2026

Data: 1º a 3 de junho de 2026

Local: Pátio Ferroviário / Prédio do Relógio – Campinas/SP

Tema: Escale Resultados

Inscrições e informações: www.semanane.com.br