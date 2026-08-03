Ultrapassagem proibida termina com cinco feridos, incluindo criança em estado grave, em Amparo

Colisão envolvendo dois carros e uma carreta ocorreu na noite de domingo (2), na Rodovia SP-352; motorista apresentou resultado positivo para álcool no teste do etilômetro

Uma colisão envolvendo dois automóveis e uma carreta deixou cinco pessoas feridas na noite de domingo (2), na altura do km 140,5 da Rodovia SP-352, em Amparo.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 18h10 e envolveu uma colisão frontal, seguida de uma colisão lateral.

Conforme o registro, o motorista de um dos automóveis teria iniciado uma ultrapassagem sobre a carreta em um trecho onde a manobra era proibida pela sinalização. Durante a ultrapassagem, o veículo colidiu de frente com outro carro que seguia no sentido contrário.

Após o impacto frontal, o automóvel foi arremessado e atingiu lateralmente a carreta que tentava ultrapassar.

Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas. Uma criança sofreu ferimentos graves. As outras quatro vítimas, sendo outra criança, um adolescente e dois adultos, apresentaram ferimentos considerados leves.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Municipal de Amparo.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista que teria realizado a ultrapassagem proibida foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,09 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Os testes realizados nos demais condutores não indicaram consumo de bebida alcoólica.

As duas faixas da rodovia permaneceram completamente interditadas por aproximadamente 30 minutos para o atendimento da ocorrência. Posteriormente, o trânsito foi liberado, ainda com lentidão momentânea no trecho.

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