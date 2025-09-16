Um dia inteiro de diversão, esporte e cultura: Sesi Mogi Guaçu convida famílias para o Brincaderia&Cia

Evento gratuito acontece em 11 de outubro, das 9h às 17h, no CAT Sesi Mogi Guaçu

O que não pode faltar no Dia das Crianças? Brincadeira, sorrisos e muita diversão! Para celebrar o mês da garotada, o Sesi Mogi Guaçu realizará a 3° edição do Brincaderia&Cia, em 11 de outubro, das 9h às 17h.

O Brincaderia&Cia é gratuito e aberto ao público, e os interessados podem reservar os ingressos antecipadamente no site https://www.sesisp.org.br/2025-brincaderia-e-cia para evitar filas no dia.

O evento também vai acontecer em outras unidades do Sesi espalhadas pelo estado de São Paulo com uma programação recheada de atividades. Em Mogi Guaçu, haverá brinquedos infláveis, atividades recreativas, esportivas e culturais.

Além da diversão, o evento é uma oportunidade de famílias e amigos se reunirem em atividades que incentivam a criatividade, o aprendizado e a cooperação. Os momentos de lazer compartilhados com pais, mães ou responsáveis vão criar memórias afetivas e fortalecer os laços familiares, em um ambiente descontraído, alegre e seguro.

“É sempre uma alegria receber a comunidade no Brincaderia”, diz a gerente regional do CAT Sesi Mogi Guaçu, Stéphanie Helena Mariano.

O evento conta ainda com o apoio da EPTV, EP FM Campinas e CBN Campinas.