União estável: quando a convivência se torna reconhecida pela lei

Olá, leitor! Nos dias de hoje, muitas pessoas optam por viver juntas sem formalizar o casamento civil. Essa escolha é cada vez mais comum, mas também levanta dúvidas sobre quando essa convivência passa a ser reconhecida como uma união estável perante a lei. Afinal, nem todo relacionamento duradouro é automaticamente uma união estável, e entender os requisitos legais é fundamental para evitar problemas futuros.

O que é a união estável

A união estável é uma forma de constituição de família reconhecida pelo Código Civil. Ela se caracteriza pela convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas, estabelecida com o objetivo de formar uma família. Isso significa que, mesmo sem casamento formal, a lei reconhece os direitos e deveres do casal, especialmente no que diz respeito à partilha de bens, herança e pensão.

Os principais requisitos da união estável

Para que a união estável seja reconhecida, alguns elementos precisam estar presentes. O primeiro é a convivência pública, ou seja, o casal se apresenta socialmente como se fosse casado, com reconhecimento da relação pela família, amigos e pela comunidade. O segundo requisito é a continuidade, que significa que a convivência deve ser constante, sem interrupções significativas. O terceiro é a durabilidade, indicando que o relacionamento não é passageiro ou eventual. Por fim, é essencial que exista o intuito de constituir família, ou seja, a intenção real de compartilhar a vida, construir um lar e estabelecer laços afetivos e patrimoniais.

Formalização e prova da união estável

Embora a união estável possa ser reconhecida mesmo sem documento formal, é altamente recomendável que o casal firme uma declaração de união estável em cartório. Esse registro traz segurança jurídica, facilita o acesso a direitos previdenciários, planos de saúde, herança e outros benefícios. Em caso de falecimento ou separação, a ausência dessa formalização pode gerar dificuldades para comprovar a existência da relação. Além do registro, também servem como prova documentos como contas conjuntas, contratos de locação em nome dos dois, fotos, testemunhas e comprovantes de residência comum.

Conclusão

A união estável é uma forma legítima e protegida pela lei de constituir família, mas exige que alguns requisitos estejam presentes e comprovados. Por isso, se você vive uma relação estável, é importante entender seus direitos e, quando possível, formalizar essa união para evitar inseguranças futuras. A prevenção jurídica é sempre o melhor caminho para garantir tranquilidade e reconhecimento legal daquilo que já existe de fato: uma vida construída a dois.

Maria Vitória Savioli

Advogada – OAB/SP 510.185

Colunista do jornal O Regional