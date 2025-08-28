Unicamp encerra inscrições para Vestibular 2026 no dia 1º de setembro

Processo seletivo oferece 2.520 vagas em 69 cursos e traz mudanças na segunda fase das provas

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) recebe até 1º de setembro as inscrições para o Vestibular 2026. O processo deve ser feito exclusivamente pela internet, no site da Comvest (www.comvest.unicamp.br). A taxa é de R$ 221 e pode ser paga até o dia 8 de setembro.

Neste ano, a universidade oferece 2.520 vagas em 69 cursos de graduação. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso, desde que pertencentes à mesma área. A primeira fase do vestibular acontece em 26 de outubro, enquanto a segunda está marcada para 30 de novembro e 1º de dezembro, sempre no período da manhã.

O Vestibular 2026 traz algumas novidades: a segunda fase terá duas questões a menos no segundo dia, passando de 20 para 18, e a prova de Habilidades Específicas para Arquitetura e Urbanismo foi eliminada. Para o curso de Música, os candidatos devem enviar vídeos pela internet entre 15 e 30 de setembro. Já os testes presenciais de Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança serão aplicados nos dias 3, 4 e 5 de dezembro.

O edital completo está disponível no site da Comvest, onde também deve ser feito o cadastro dos interessados.