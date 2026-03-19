Unicamp inicia em Pedreira tratamento inovador para pacientes oncológicos

A Unicamp – Universidade Estadual de Campinas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pedreira, iniciou na terça-feira, 17 de março, nas dependências da Unidade de Saúde da Família “Edgardo Luis Steula”, localizada na Vila Canesso, o desenvolvimento de um projeto inovador que oferece tratamento para pacientes oncológicos.

O projeto sobre imunoterapia no tratamento de pacientes oncológicos foi iniciado há 15 anos pela Unicamp. “O Brasil não possui ainda um ecossistema favorável para desenvolver novos medicamentos, nosso país sabe fazer muito bem genéricos e biosimilares, mas ainda o desenvolvimento de novas moléculas é muito incipiente. O que nós fazemos no nosso laboratório na Unicamp é desenvolver novos medicamentos e, especificamente nesse caso, nós desenvolvemos a primeira imunoterapia brasileira para o tratamento do Câncer, especificamente nós começamos com o Câncer de Bexiga que é um dos tumores que dependem do sistema imunológico, então nós podemos utilizar a imunoterapia para impedir que os tumores de Bexiga voltem ou progridam”, informou o Médico Coordenador da equipe da Unicamp, Dr. Wagner José Fávaro.

A imunoterapia batizada com o nome de OncoTherad, tem produzido resultados promissores, em mais de 70% dos casos o Tumor de Bexiga não volta nos pacientes e, quando volta, volta com uma lesão menor, assim a equipe médica pode raspar a lesão dentro da bexiga do paciente e o mesmo ainda continuar com a sua Bexiga. É uma imunoterapia totalmente sintética, ou seja, desenvolvida dentro do laboratório, diferentemente de BCG, que é um bacilo atenuado, é uma molécula totalmente sintética, que já possui pela Unicamp quatro patentes concedidas nos Estados Unidos, mais duas patentes concedidas na Europa, pela primeira vez com a titularidade da Universidade Pública Brasileira dessas patentes e atualmente uma grande quantidade de pacientes com câncer de bexiga e outros tumores, são tratados num protocolo chamado de uso compassivo. “O que significa isso? São pacientes que já fizeram uso dos protocolos médicos de melhor evidência científica, mas que falharam nesses protocolos, mas que ainda tem performance clínica e pelo mecanismo de ação dessa imunoterapia ele pode ser beneficiado”, enfatizou o Médico Dr. Wagner José Fávaro.

O paciente usa essa imunoterapia em associação ao tratamento médico padrão, ele não abandona o tratamento médico, é feito em associação ao tratamento médico padrão, exemplo como o caso de um Tumor Cerebral chamado Glioblastoma ou nos casos de cânceres de Mama triplo negativo ou HER2 positivo. “O grande objetivo desse tratamento é que a equipe médica consiga, em alguns casos, resgatar esse paciente ao tratamento padrão do uso de quimioterapia ou terapia alfa e em casos como Câncer de Bexiga ser usado como única terapia para esses pacientes e são esses projetos que nós iniciamos aqui em Pedreira, com esse perfil de pacientes”, concluiu o dr. Wagner Fávaro.

O Médico Dr. André Santos agradeceu toda a comunidade de Pedreira, o Prefeito Fábio Polidoro e a Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, por acreditarem no projeto. “Pesquisamos e desenvolvemos tratamentos de nanoimunoterapia para o Câncer, começamos agora esse novo desafio, bastante acolhedor, porque a gente gosta de pessoas, aqui junto à cidade de Pedreira. Há uma grande preocupação e um grande amor também para que isso seja feito de uma maneira ao povo como um todo, a parte pública, que realmente precisa. E a gente está aqui para somar as nossas forças, quer sejam elas do lado científico, mas também do lado humano, que todos nós somos iguais, não há diferença nenhuma. Eu acho que é isso, estamos aqui para somar essa força e dar continuidade num trabalho que vai ser duradouro e próspero”, ressaltou.