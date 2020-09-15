VAGAS DISPONÍVEIS DIA 15/09 NO PAT – MOGI GUAÇU

AJUDANTE DE PIZZAIOLLO : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.

ASSISTENTE DE VENDAS : NECESSÁRIO TER LIDERANÇA EM EQUIPE, ROTINA ADMINISTRATIVA, CONTROLE ESTOQUE, OPERAÇÃO DE CAIXA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO. CNH: AB

BORRACHEIRO : PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS , ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CONSERTOS EM GERAL. CNH : AB

CALDEIREIRO SERRALHEIRO : VAGA PARA CIDADE DE CASA BRANCA . EXPERIÊNCIA NA ÁREA : CNH:AB

ENCARREGADO MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS. NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA EM LIDERANÇA E ATIVIDADES CORRELATAS. CNH: B

ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO: OBRIGATÓRIO ESTAR CURSANDO TÉCNICO OU SUPERIOR EM CONTABILIDADE OU ÁREA CORRELATA.

ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR DE LOGÍSTICA : OBRIGATÓRIO ESTAR COM CURSO EM ANDAMENTO. CONHECIMENTO NO MERCADO DE PRODUTOS QUÍMICOS SERÁ UM DIFERENCIAL.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM. EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAMINHÕES , MÁQUINAS DE DEMAIS VEÍCULOS. CNH : D

MECÂNICO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: VAGA PARA A CIDADE DE JACUTINGA. PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ATIVIDADES CORRELATAS. CNH: AB

MONTADOR DE ANDAIMES (EDIFICAÇÕES) : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM MONTAGEM DE ANDAIMES, NO SOLO OU ALTURA, CARGA E DESCARGA DE CAMINHÕES, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS : NECESSÁRIO CONHECIMENTO NA ÁREA, BÁSICO EM DESENHOS E MEDIDAS, SOLDAS EM GERAL, MÁQUINAS E FERRAMENTAS USADAS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM. DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR CASO NECESSITE. CNH: AB

MOTORISTA CAMINHÃO GUINCHO PESADO : VAGA PARA A CIDADE DE MOGI MIRIM . NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM GUINCHO PESADO, LANÇA E PLATAFORMA. CNH: E

MOTORISTA ENTREGADOR: NECESSÁRIO CONHECIMENTO COM ENTREGAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATOS (DISPENSERS E DILUIDORES). CNH: D

SALGADEIRO: NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.

TÉCNICO DESENVOLVEDOR WEB : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM SISTEMA DE TELEFONIA ANALÓGICA E DIGITAL PABX. DIFERENCIAL QUE TENHA TRABALHADO COM OPERADORAS TELEFÔNICAS. CNH: AB

VENDEDOR EXTERNO : NECESSÁRIO CONHECIMENTO COM PRODUTOS AUTOMOTIVOS. CNH: AB

VENDEDOR EXTERNO: NECESSÁRIO POSSUIR VEÍCULO PRÓPRIO, EXPERIÊNCIA , BOA COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. CNH: AB

VENDEDOR INTERNO : INDISPENSÁVEL CONHECIMENTO EM DECORAÇÕES DE FESTAS.

VIDRACEIRO (COLOCADOR DE VIDROS): NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA. CNH: A

 

NOTA: “A VAGA ESTÁ ATUALIZADA ATÉ A DATA DE HOJE”, 14/09/2020, 16H”.

OBS: TODAS AS VAGAS DISPONIVEÍS EXIGEM 06 MESES DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA DE TRABALHO.

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