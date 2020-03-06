VAGAS DISPONÍVEIS HOJE NO PAT – MOGI GUAÇU
- CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO )
- ENCANADOR INDUSTRIAL
- MESTRE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS
- MONTADOR MECÂNICO
- TERAPEUTA OCUPACIONAL ( NECESSÁRIO FORMAÇÃO ESCPECÍFICA EM TERAPIA OCUAPCIONAL).
- TORNEIRO MECÂNICO (EXPERIÊNCIA EM OPERAR FRESADORAS, MANDRIS, FURADEIRAS E PLAINADORES DE METAIS).
NOTA: “A VAGA ESTÁ ATUALIZADA ATÉ A DATA DE HOJE”, 06/03/2020, 16H”.
OBS: TODAS AS VAGAS DISPONIVEÍS EXIGEM 06 MESES DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA DE TRABALHO.