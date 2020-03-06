VAGAS DISPONÍVEIS HOJE NO PAT – MOGI GUAÇU

  1. CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO )
  2. ENCANADOR INDUSTRIAL
  3. MESTRE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS
  4. MONTADOR MECÂNICO
  5. TERAPEUTA OCUPACIONAL ( NECESSÁRIO FORMAÇÃO ESCPECÍFICA EM TERAPIA OCUAPCIONAL).
  6. TORNEIRO MECÂNICO (EXPERIÊNCIA EM OPERAR FRESADORAS, MANDRIS, FURADEIRAS E PLAINADORES DE METAIS).

 

NOTA: “A VAGA ESTÁ ATUALIZADA ATÉ A DATA DE HOJE”, 06/03/2020, 16H”.

OBS: TODAS AS VAGAS DISPONIVEÍS EXIGEM 06 MESES DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA DE TRABALHO.

 

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