VAGAS PAT – 27/09/23
OFICIAL DE COZINHA
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, DISPONIBILIDADE DE HORARIO, SALARIO R$ 1.702,47 + ASSISTENCIA MEDICA + PLANO ODONTOLOGICO + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
VENDEDOR EXTERNO E INTERNO
06 VAGAS
SUPERIOR COMPLETO
OU CURSANDO
EXPERIENCIA NA AREA INDUSTRIAL, VENDAS B2B,
CNH B,DISPONIBILIDADE DE HORARIO, REALIZAR VIAGENS, SALARIO R$ 2.301,74 À 3.026,92 CONFORME EXPERIENCIA NA AREA + CAFÉ DA MANHA + PLR, SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO + CONVENIO MEDICO E ODONTO + CONVENIO FARMACIA E VALE TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ELETRICISTA MONTADOR
10 VAGAS
ENSINO MEDIO
EXPERIENCIA, CNH A/B, EXECUTAR TRABALHOS COM MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURAS ELETRICAS PREDIAL E INDUSTRIAL CURSO TECNICO COMPLETO OU ANDAMENTO NAS AREAS DE AUTOMAÇÃO, ELETROTECNICA OU AREAS AFINS, CERTIFICADO DE
NR – 10, NR – 35, NR – 33, SALARIO R$ 1.980,00 + 30 % ADICIONAL PERICULOSIDADE
JARDINEIRO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA COM JARDINAGEM EM GERAL, PLANTIO, PODAS, CANTEIRO,ROÇAGEM E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM COMO ROÇADEIRA LATERAL/COSTA, SOPRADOR, CARRINHO ENTRRE OUTROS, CNH A/B, POSSUIR VEICULO, SALARIO 1.635,37 E INSALUBRIDADE R$ 264,00 + BENEFICIO + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO DE R$ 19,01 POR DIA + CESTA BASICA DE R$ 132,48 + CESTA BONUS NO MESMO VALOS + PLR
MECÂNICO DIESEL
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CNH B, MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS, SALÁRIO R$ 3.000,00.
MECÂNICO DIESEL
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIÊNCIA COMPROVADA , CNH C, VALE ALIMENTAÇÃO, SALÁRIO À COMBINAR – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
PINTOR ELETROSTÁTICO
02 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA COMPROVADA , REALIZAR PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E ZELAR PELA LIMPEZA DO AMBIENTE DE TRABALHO E FERRAMENTAS, SALÁRIO R$ 1.847,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA, – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
05 VAGAS
ENSINO MÉDIO
TER EXPERIÊNCIA COM PLÁSTICO SERÁ UM DIFERENCIAL, ESCALA 12×36, FAZER RELATÓRIOS DE PRODUÇÃO, LIMPEZA DE MÁQUINAS E TELAS, ABASTECER AS MÁQUINAS, INSPECIONAR, EMBALAR, PALETIZAR E IDENTIFICAR A PRODUÇÃO FEITA, AUXILIAR NA TROCA DE MOLDES OU MANUTENÇÃO MECÂNICA, DAR SUPORTE AO OPERADOR, REALIZAR MOAGEM DE REFUGOS, TICKET REFEIÇÃO R$ 17,03 (POR DIA), TICKET ALIMENTAÇÃO R$ 106,46 + VALE TRANSPORTE + CONVÊNIO MÉDICO. SALÁRIO R$ 1.977,36 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
05 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH A/B – PRECISA DE VEÍCULO PARA TRABALHAR, CESTA BÁSICA, AUXÍLIO COMBUSTÍVEL E PLR, SALÁRIO R$ 1.997,36 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS E HOLAMBRA.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIÊNCIA EM TER TRABALHADO COM PINTURA, AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA NA PRODUÇÃO, APRENDER A OPERAR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, AJUDAR A CARREGAR E DESCARREGAR CAMINHÕES QUANDO SOLICITADO, SALÁRIO R$ 1.847,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
SERVIÇOS GERAIS
PRODUÇÃO
03 VAGAS
FUNDAMENTAL
PREPARAM MATERIAS PARA ALIMENTAÇÃO DE LINHAS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAM A AREA DE SERVIÇO, ALIMENTAL MAQUINAS E SEPARAM MATERIAIS, CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO, SALARIO R$ 1.600,00 + PREMIO DE R$ 150,00 + AUXILIO TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
TRABALHADOR RURAL JARDINAGEM
03 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, REALIZAR A JARDINAGEM DO SITIO, LIMPEZA DAS ESTUFAS UTILIZANDO ROÇADEIRA COSTAL, SALARIO R$ 1.600,00 + AUXILIO TRANSPORTE OU TRASPORTE E PREMIO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ELETRICISTA – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA COMPROVADA , TER DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS E PARA DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, SALÁRIO R$ 2.061,40 +30% DE PERICULOSIDADE, SEGURO DE VIDA – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO (ELETRICISTA)
01 VAGA
ENSINO MEDIO
EXPERIÊNCIA , TER DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS E PARA DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, SALÁRIO R$ 1.977,00 +30% DE PERICULOSIDADE, SEGURO DE VIDA – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
OPERADOR DE COLHEDORA
12 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIÊNCIA COMPROVADA , CNH – D, SALÁRIO À COMBINAR, PLANO DE SAÚDE UNIMED + ODONTOLÓGICO UNIODONTO + CONVÊNIO COM FARMÁCIA, 70% DE REEMBOLSO (FUNCIONAL CARD)+VALE ALIMENTAÇÃO R$ 611,88, SODEXO PASS, PPR, SEGURO DE VIDA E REFEIÇÃO NA EMPRESA. –
OPERADOR DE MOTONIVELADORA
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH D, SALÁRIO R$ 4.000,00 – VALE ALIMENTAÇÃO + PLANO DE SAÚDE.
MOTORISTA DE CAMINHÃO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, EXPERIÊNCIA NA COOPERATIVA VELLING, CNH D, SALÁRIO A COMBINAR, TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA COMPROVADA -, TER VEÍCULO PARA TRABALHAR, PREPARAR PEÇAS PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO, REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, INSPECIONAR E TESTAR O FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA OBRA, SALÁRIO A COMBINAR , VA R$ 200,00 + VC R$ 330,00, REFEITÓRIO NO LOCAL, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + SEGURO DE VIDA + PLR – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.
OPERADOR DE MOTONIVELADORA
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, CNH B, TER VEÍCULO PARA TRABALHAR, EXECUTAR NIVELAMENTO DE TERRENO, ACABAMENTO EM TALUDES E RAMPAS, MANUTENÇÃO BÁSICA DE MÁQUINAS, REMOVER SOLOS, ATERROS E EXECUÇÃO DE RAMPAS E ACESSOS, TRATAMENTO DE SOLOS DESCOMPACTADOS, SALÁRIO A COMBINAR + VA R$ 200,00 + VC R$ 330,00, REFEITÓRIO NO LOCAL, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + SEGURO DE VIDA + PLR – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.
PEDREIRO
04 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, MANUTENÇÃO PREDIAL DE OBRAS EM GERAL, , INTERPRETANDO ESBOÇO, MODELO OU ESPECIFICAÇÕES PARA ESTABELER A SEQUÊNCIA DAS OPERAÇÕES A SEREM EXECUTADAS, ASSENTAMENTO DE BASES DE CONCRETO, CHAPISCO, REBOCO, MUROS DE ALVENARIA : BLOCO OU TIJOLOS, CNH A/B OU B, TER VEÍCULO PARA TRABALHAR. SALÁRIO A COMBINAR, VALE ALIMENTAÇÃO R$ 200,00, VALE COMBUSTÍVEL R$ 330,00, REFEITÓRIO NO LOCAL, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SEGURO DE VIDA, PLR – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.
AJUDANTE DE ELETRICISTA
10 VAGAS
FUNDAMENTAL
MONTAGEM DE USINA SOLAR, TRANSPORTE E ALMOÇO NA OBRA, SALÁRIO R$ 6,52/HORA + 30% COM HORAS EXTRAS. MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
PEDREIRO
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
CONSTRUÇÃO DE FORMAS E SERVIÇOS CIVIS, TRANSPORTE E ALMOÇO NA OBRA, SALÁRIO R$ 10,00/HORA + 30% COM HORAS EXTRAS. MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
SOLDADOR
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + CESTA BÁSICA + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO + REFEIÇÃO + VALE TRANSPORTE, SALÁRIO A COMBINAR MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.
ELETRICISTA
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + CESTA BÁSICA + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO + REFEIÇÃO + VALE TRANSPORTE, SALÁRIO A COMBINAR MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.
CALDEIREIRO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA + CESTA BÁSICA + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO + REFEIÇÃO + VALE TRANSPORTE, SALÁRIO A COMBINAR MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS.
TRABALHADOR RURAL
02 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA, COLETA DE MUDAS, CUIDADOS DE CULTIVO, PLANILHAS, SALÁRIO R$ 1.674,03 + VALE ALIMENTAÇÃO + FRETADO + SEGURO DE VIDA + OPORTUNIDADE DE BÔNUS POR DESEMPENHO,
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
VENDEDOR INTERNO(A)
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, VENDAS E ATENDIMENTO AO CLIENTE, CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, SALÁRIO R$ 2.150,00 + COMISSÃO – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ANALISTA DE PCP
01 VAGA
TÉCNICO
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, SALÁRIO A COMBINAR, REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA +CONVÊNIO COM FARMÁCIA + CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS E ENGENHEIRO COELHO.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, TRANSPORTE E ALMOÇO NA OBRA, SALÁRIO R$ 1.500,00
ZELADOR(A)
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CUIDAR DO CANTEIRO DE OBRAS E REPÚBLICAS, TRANSPORTE E ALMOÇO NA OBRA, SALÁRIO R$1.581,80
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – RURAL
40 VAGAS
FUNDAMENTAL
NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO E ATIVIDADES PRATICADAS EM ESTUFAS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA, SALÁRIO (INICIAL) R$ 1.708,43 – DEPOIS DA EXPERIÊNCIA = R$ 1.749,33 – MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, HOLAMBRA
AUXILIAR DE AÇOUGUE
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIÊNCIA COMPROVADA, ATENDIMENTO AO CLIENTE, AUXILIAR O AÇOUGUEIRO NAS ATIVIDADES DE PREPARO DAS CARNES PARA COMERCIALIZAÇÃO, DESOSSA, IDENTIFICAR TIPOS, MARCAS, CORTAR, FATIAR E PESAR, SALÁRIO R$2.000,00 – SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.