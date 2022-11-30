VAGAS PAT – 29/11/2022

 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE REQUISITOS
FONOAUDIÓLOGO

01 VAGA

 SUPERIOR  

ATUAR EM AMBULATÓRIO MÉDICO EMPRESARIAL REALIZANDO EXAMES DE AUDIOMETRIA.

SALÁRIO R$ 40,00 A HR TRABALHADA

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.

 
SERVIÇOS GERAIS

02 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, ATUAR COM LIMPEZA.

SALÁRIO R$ 1.387,14 + REFEIÇÃO NO LOCAL + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.

 
AJUDANTE GERAL

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REFRIGERAÇÃO E PONTE ROLANTE.

SALÁRIO R$ 1.500,00.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
AJUDANTE GERAL

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, AJUDANTE GERAL INDUSTRIA PLASTICA.

SALÁRIO R$ 2.000,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.

 
AJUDANTE DE MONTAGEM

01 VAGA

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, TRABALHO INTERNO E EXTERNO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS.

SALÁRIO R$ 1.597,00 + CESTA BÁSICA

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
AJUDANTE GERAL

01 VAGA

 FUNDAMENTAL  

SERÁ RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO, ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CNH A/B.

SALÁRIO R$ 1.500,00 + VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO R$ 400,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE R$ 250,00.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / AMPARO E PEDREIRA.

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

01 VAGA

 FUNDAMENTAL  

MANUTENÇÃO, LIMPEZA, ORGANIZAR ESTOQUE.

SALÁRIO R$ 1.400,00 + VALE TRANSPORTE.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

02 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

SALÁRIO R$ 2.342,76 + VALE REFEIÇÃO + VALE ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE + CONVÊNIO MÉDICO.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
AJUDANTE DE LIMPEZA

03 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, TRABALHAR NA HIGIENIZAÇÃO DA FÁBRICA.

SALÁRIO R$ 1.657,78 + FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO (R$302,00) + RESTAURANTE NA EMPRESA + PPR.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.

 
CONFERENTE

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CONFERENTE, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE IR DE CARRO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 1.800,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE + PRÊMIO.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E COSMÓPOLIS.

 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 1 ANO NA FUNÇÃO, AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – CARGA E DESCARGA, SEPARAÇÃO DE MATERIAIS PARA CARREGAMENTO.

SALÁRIO R$ 2.000,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 1 ANO NA FUNÇÃO,

ALMOXARIFADO, ESTOQUE, SEPARAÇÃO DE MERCADORIA.

SALÁRIO R$ 2.000,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BASICA.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
LÍDER DE OPERAÇÕES EXTERNAS

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 01 ANO, TER QUALIFICAÇÃO EM CHILLER, PREFERENCIAL CHILLER TRANE, SERÁ RESPONSÁVEL POR TREINAMENTOS, AVALIAÇÕES E AGENDA DOS PROFISSIONAIS, PREENCHIMENTO DE CARGA HORÁRIA E FECHAMENTO DE JOBS, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS.

SALÁRIO R$ 3.000,00 + VALE ALIMENTAÇÃO (R$450,00) + VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO + DESPESAS + CELULAR CORPORATIVO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / JAGUARIUNA / PEDREIRA / AMPARO E CAMPINAS.

 
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, LIDERANÇA E SUPERVISOR, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE IR DE CARRO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 2.300,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE + PRÊMIO DE PRODUÇÃO.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E COSMÓPOLIS.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

02 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA EM PRODUÇÃO GERAL, TRABALHO PESADO, CNH A/B.

SALÁRIO R$ 1.400,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE + PRÊMIO.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E COSMÓPOLIS.

 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

40 VAGAS

 FUNDAMENTAL TRABALHAR NA ÁREA PROUTIVA.

SALÁRIO R$ 1.657,78 + FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO (R$302,00) + RESTAURANTE NA EMPRESA + PPR.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

01 VAGA

 ENSINO SUPERIOR EXPERIENCIA NO SETOR ADMINISTRATIVO OU VENDAS, ENSINO SUPERIOR CURSANDO, TRABALHO REMOTO.

SALÁRIO R$ 1.200,00 + SEGURO DE VIDA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E LIMEIRA.
GARÇOM

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, ATUAR COM ATENDIMENTO AO CLIENTE.

SALÁRIO R$ 1.387,14 + REFEIÇÃO NO LOCAL + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.

 
AUXILIAR DE PIZZAIOLO / PADEIRO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 1.700,00 + CESTA BÁSICA R$ 115,45 + ESTIMATIVA DE GORJETA.

 
AUXILIAR DE PROJETOS ELÉTRICOS

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES, CURSO NA ÁREA SOLICITADA.

SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.
ALMOXARIFE

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES.

SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.

 
TORNEIRO MECÂNICO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES, CURSO NA ÁREA SOLICITADA.

SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.

 
SOLDADOR TIG/MIG

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES, CURSO NA ÁREA SOLICITADA.

SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.

 
MANDRILADOR

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES, CURSO NA ÁREA SOLICITADA.

SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.
 

PROJETISTA MECÂNICO SENIOR

01 VAGA

 

 ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES, CURSO NA ÁREA SOLICITADA.

SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.

 
MECÂNICO DE MANUTENÇÕES

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PONTE ROLANTE.

SALÁRIO R$ 2.030,00.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CNH D.

SALÁRIO R$1.650,00 + FRETADO.

MORADORES DE ARTUR NOGUERIA / HOLAMBRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.
ATENDENTE DE LOJA

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO REALIZAR ATENDIMENTO EM LOJA.

SALÁRIO R$ 1.600,00 + CONVÊNIO MÉDICO APÓS 90 DIAS DE CONTRATO.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
TRABALHADOR RURAL

02 VAGAS

 FUNDAMENTAL TRABALHADOR RURAL ESTUFA.

SALÁRIO R$ 1.630,00 + TRANSPORTE + AUXÍXIO ALIMENTAÇÃO R$ 150,00.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.
SOLDADOR

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.

SALÁRIO R$ 2.000,00.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
SOLDADOR

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA IR DE CARRO PARA O TRABALHO E REALIZAR VIAGENS.

SALÁRIO R$ 1.750,00 + CESTA BÁSICA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
SOLDADOR

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 1 ANO NA FUNÇÃO, SOLDADOR E AUXILIAR DE CALDEIREIRO.

SALÁRIO R$ 2.000,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA IR DE CARRO TRABALHAR, CNH A/B, TRABALHA AOS FINAIS DE SEMANA, UMA FOLGA NA SEMANA E UM DOMINGO NO MÊS.

SALÁRIO R$ 1.521,66 + CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE (R$10,50 AO DIA).

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIÚNA E SANTO ANTONIO DE POSSE.

 
PEDREIRO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO.

SALÁRIO R$ 1.846,00.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
COLETOR DE RESÍDUOS DOMICILIARES

04 VAGAS

 FUNDAMENTAL SALÁRIO R$ 1.480,30 + 40% INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO MÍNIMO + AVLE ALIMENTAÇÃO R$ 614,72.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
AUXILIAR DE COZINHA

02 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, ATUAR NO PREPARO DE ALIMENTOS.

SALÁRIO R$ 1.387,14 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E SANTO

ANTONIO DE POSSE.

 
AGENTE DE VENDAS COMISSIONADO

05 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

ATUAR COM CALL CENTER ATIVO DE CONSIGNADOS.

SALÁRIO R$ 1.333,00 + VALE ALIMENTAÇÃO + PREMIAÇÃO DE VENDAS.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
AUXILIAR DE COMPRAS

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES NA ÁREA ADMINISTRATIVA, COMPRAS, DISPONIBILIDADE DE IR DE CARRO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 1.500,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIÚNA / SANTO ANTONIO DE POSSE.
VENDEDOR

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES NA ÁREA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS, CNH A, DISPONIBILIDADE DE IR DE CARRO PARA O TRABALHO E REALIZAR VIAGENS.

SALÁRIO R$ 1.661,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIÚNA / SANTO ANTONIO DE POSSE.

 
AJUDANTE GERAL DE OFICINA

01 VAGA

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES NA ÁREA.

SALÁRIO R$ 1.752,65 + REFEIÇÃO NO LOCAL + TRANSPORTE.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
ESTOQUISTA

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CNH.

SALÁRIO R$ 1.700,00 + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + PPR.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
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