VAGAS PAT – 29/11/2022
|FUNÇÃO
|ESCOLARIDADE
|REQUISITOS
|FONOAUDIÓLOGO
01 VAGA
|SUPERIOR
|
ATUAR EM AMBULATÓRIO MÉDICO EMPRESARIAL REALIZANDO EXAMES DE AUDIOMETRIA.
SALÁRIO R$ 40,00 A HR TRABALHADA
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
|SERVIÇOS GERAIS
02 VAGAS
|FUNDAMENTAL
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EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, ATUAR COM LIMPEZA.
SALÁRIO R$ 1.387,14 + REFEIÇÃO NO LOCAL + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.
|AJUDANTE GERAL
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS REFRIGERAÇÃO E PONTE ROLANTE.
SALÁRIO R$ 1.500,00.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|AJUDANTE GERAL
02 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
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EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, AJUDANTE GERAL INDUSTRIA PLASTICA.
SALÁRIO R$ 2.000,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
|AJUDANTE DE MONTAGEM
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, TRABALHO INTERNO E EXTERNO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS.
SALÁRIO R$ 1.597,00 + CESTA BÁSICA
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|AJUDANTE GERAL
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|
SERÁ RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO, ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CNH A/B.
SALÁRIO R$ 1.500,00 + VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO R$ 400,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE R$ 250,00.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / AMPARO E PEDREIRA.
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
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MANUTENÇÃO, LIMPEZA, ORGANIZAR ESTOQUE.
SALÁRIO R$ 1.400,00 + VALE TRANSPORTE.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
02 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
SALÁRIO R$ 2.342,76 + VALE REFEIÇÃO + VALE ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE + CONVÊNIO MÉDICO.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|AJUDANTE DE LIMPEZA
03 VAGAS
|FUNDAMENTAL
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EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, TRABALHAR NA HIGIENIZAÇÃO DA FÁBRICA.
SALÁRIO R$ 1.657,78 + FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO (R$302,00) + RESTAURANTE NA EMPRESA + PPR.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.
|CONFERENTE
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CONFERENTE, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE IR DE CARRO PARA O TRABALHO.
SALÁRIO R$ 1.800,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE + PRÊMIO.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E COSMÓPOLIS.
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
02 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 1 ANO NA FUNÇÃO, AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – CARGA E DESCARGA, SEPARAÇÃO DE MATERIAIS PARA CARREGAMENTO.
SALÁRIO R$ 2.000,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 1 ANO NA FUNÇÃO,
ALMOXARIFADO, ESTOQUE, SEPARAÇÃO DE MERCADORIA.
SALÁRIO R$ 2.000,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BASICA.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
|LÍDER DE OPERAÇÕES EXTERNAS
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 01 ANO, TER QUALIFICAÇÃO EM CHILLER, PREFERENCIAL CHILLER TRANE, SERÁ RESPONSÁVEL POR TREINAMENTOS, AVALIAÇÕES E AGENDA DOS PROFISSIONAIS, PREENCHIMENTO DE CARGA HORÁRIA E FECHAMENTO DE JOBS, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS.
SALÁRIO R$ 3.000,00 + VALE ALIMENTAÇÃO (R$450,00) + VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO + DESPESAS + CELULAR CORPORATIVO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / JAGUARIUNA / PEDREIRA / AMPARO E CAMPINAS.
|SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, LIDERANÇA E SUPERVISOR, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE IR DE CARRO PARA O TRABALHO.
SALÁRIO R$ 2.300,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE + PRÊMIO DE PRODUÇÃO.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E COSMÓPOLIS.
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
02 VAGAS
|FUNDAMENTAL
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EXPERIÊNCIA EM PRODUÇÃO GERAL, TRABALHO PESADO, CNH A/B.
SALÁRIO R$ 1.400,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE + PRÊMIO.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E COSMÓPOLIS.
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
40 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|TRABALHAR NA ÁREA PROUTIVA.
SALÁRIO R$ 1.657,78 + FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO (R$302,00) + RESTAURANTE NA EMPRESA + PPR.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.
|ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
01 VAGA
|ENSINO SUPERIOR
|EXPERIENCIA NO SETOR ADMINISTRATIVO OU VENDAS, ENSINO SUPERIOR CURSANDO, TRABALHO REMOTO.
SALÁRIO R$ 1.200,00 + SEGURO DE VIDA.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E LIMEIRA.
|GARÇOM
02 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
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EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, ATUAR COM ATENDIMENTO AO CLIENTE.
SALÁRIO R$ 1.387,14 + REFEIÇÃO NO LOCAL + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.
|AUXILIAR DE PIZZAIOLO / PADEIRO
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
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EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.
SALÁRIO R$ 1.700,00 + CESTA BÁSICA R$ 115,45 + ESTIMATIVA DE GORJETA.
|AUXILIAR DE PROJETOS ELÉTRICOS
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO
|EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES, CURSO NA ÁREA SOLICITADA.
SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.
|ALMOXARIFE
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO
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EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES.
SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.
|TORNEIRO MECÂNICO
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO
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EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES, CURSO NA ÁREA SOLICITADA.
SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.
|SOLDADOR TIG/MIG
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO
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EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES, CURSO NA ÁREA SOLICITADA.
SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.
|MANDRILADOR
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO
|EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES, CURSO NA ÁREA SOLICITADA.
SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.
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PROJETISTA MECÂNICO SENIOR
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO / ESPECIALIZAÇÃO
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EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES, CURSO NA ÁREA SOLICITADA.
SALÁRIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA / A COMBINAR + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + FARMÁCIA + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + CESTA BÁSICA.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS / LIMEIRA / SANTA BARBARA / SUMARÉ.
|MECÂNICO DE MANUTENÇÕES
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PONTE ROLANTE.
SALÁRIO R$ 2.030,00.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CNH D.
SALÁRIO R$1.650,00 + FRETADO.
MORADORES DE ARTUR NOGUERIA / HOLAMBRA E SANTO ANTONIO DE POSSE.
|ATENDENTE DE LOJA
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|REALIZAR ATENDIMENTO EM LOJA.
SALÁRIO R$ 1.600,00 + CONVÊNIO MÉDICO APÓS 90 DIAS DE CONTRATO.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|TRABALHADOR RURAL
02 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|TRABALHADOR RURAL ESTUFA.
SALÁRIO R$ 1.630,00 + TRANSPORTE + AUXÍXIO ALIMENTAÇÃO R$ 150,00.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.
|SOLDADOR
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.
SALÁRIO R$ 2.000,00.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|SOLDADOR
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA IR DE CARRO PARA O TRABALHO E REALIZAR VIAGENS.
SALÁRIO R$ 1.750,00 + CESTA BÁSICA.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|SOLDADOR
02 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 1 ANO NA FUNÇÃO, SOLDADOR E AUXILIAR DE CALDEIREIRO.
SALÁRIO R$ 2.000,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
|AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA IR DE CARRO TRABALHAR, CNH A/B, TRABALHA AOS FINAIS DE SEMANA, UMA FOLGA NA SEMANA E UM DOMINGO NO MÊS.
SALÁRIO R$ 1.521,66 + CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE (R$10,50 AO DIA).
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIÚNA E SANTO ANTONIO DE POSSE.
|PEDREIRO
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO.
SALÁRIO R$ 1.846,00.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|COLETOR DE RESÍDUOS DOMICILIARES
04 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|SALÁRIO R$ 1.480,30 + 40% INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO MÍNIMO + AVLE ALIMENTAÇÃO R$ 614,72.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|AUXILIAR DE COZINHA
02 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, ATUAR NO PREPARO DE ALIMENTOS.
SALÁRIO R$ 1.387,14 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E SANTO
ANTONIO DE POSSE.
|AGENTE DE VENDAS COMISSIONADO
05 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
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ATUAR COM CALL CENTER ATIVO DE CONSIGNADOS.
SALÁRIO R$ 1.333,00 + VALE ALIMENTAÇÃO + PREMIAÇÃO DE VENDAS.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|AUXILIAR DE COMPRAS
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES NA ÁREA ADMINISTRATIVA, COMPRAS, DISPONIBILIDADE DE IR DE CARRO PARA O TRABALHO.
SALÁRIO R$ 1.500,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIÚNA / SANTO ANTONIO DE POSSE.
|VENDEDOR
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES NA ÁREA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS, CNH A, DISPONIBILIDADE DE IR DE CARRO PARA O TRABALHO E REALIZAR VIAGENS.
SALÁRIO R$ 1.661,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIÚNA / SANTO ANTONIO DE POSSE.
|AJUDANTE GERAL DE OFICINA
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES NA ÁREA.
SALÁRIO R$ 1.752,65 + REFEIÇÃO NO LOCAL + TRANSPORTE.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|ESTOQUISTA
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CNH.
SALÁRIO R$ 1.700,00 + CESTA BÁSICA + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + PPR.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.