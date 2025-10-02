VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO

O Valor Bruto da Produção Agropecuária, com base em agosto de 2025, alcançou R$ 1,406 trilhão, de acordo com a publicação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Este valor é 11,3% maior em relação à safra de 2024. Com o bom desempenho das culturas de amendoim (43%), soja (8,8%), milho (11,7%), café (47,2%), mamona (38%) e algodão (8,4%), a lavoura teve um crescimento de 10,8%, com um total de R$ 928,07 bi este ano, frente a R$ 837,52 bi em 2024.

AGROPECUÁRIA NA COP30

Na abertura do evento “Agropecuária Brasileira na COP 30”, o presidente da CNA, João Martins, entregou o posicionamento do setor agropecuário ao enviado especial da Agricultura para a COP30, Roberto Rodrigues, à presidente da Embrapa, Sílvia Massruhá, e ao senador Zequinha Marinho (Podemos/PA). A cerimônia contou com a presença de presidentes de Federações estaduais de agricultura e pecuária, entidades, autoridades, convidados e diretores do Sistema CNA/Senar.

COMEÇOU A PRIMAVERA

Com a chegada da primavera, o aumento das temperaturas e o retorno das chuvas estimulam a frutificação de espécies tropicais e temperadas cultivadas no país. Abacaxi: originário da América do Sul, o abacaxi se adapta bem ao clima tropical úmido. Acerola: Conhecida como uma das frutas mais ricas em vitamina C do mundo, a acerola tem origem no Caribe e se desenvolve bem em climas quentes. Banana: a banana é cultivada em praticamente todo o território nacional, sendo São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina alguns dos principais produtores. Jabuticaba: fruta nativa da Mata Atlântica, a jabuticaba tem sua frutificação típica entre setembro e novembro. Manga: originária da Ásia, a manga encontrou no Brasil condições ideais, sobretudo no Nordeste e em Minas Gerais. Maracujá: o maracujá-azedo é o mais cultivado no Brasil, com destaque para Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Melão: o melão tem sua principal região produtora no Rio Grande do Norte e no Ceará, onde o clima semiárido aliado à irrigação garante frutos de alta qualidade para exportação. Morango: fruto típico de clima ameno, o morango se adapta bem ao Sul e Sudeste do Brasil, especialmente em Minas Gerais e São Paulo. Pêssego: de origem chinesa, o pêssego é cultivado em regiões de clima subtropical e temperado, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Tangerina: Entre as variedades de citros, a tangerina se destaca no início da primavera, quando muitas regiões colhem os últimos frutos da safra.

REFORMA ADMINISTRATIVA

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) avaliou medidas com impacto imediato sobre a economia e o crédito: a Reforma Administrativa e a MP 1.303/2025, que revisa regras de tributação de títulos bancários e isenção de imposto de renda para debêntures. Para o presidente da bancada, deputado Pedro Lupion (PP-PR), a Reforma Administrativa deveria ter sido a primeira das reformas a ser discutida no Congresso Nacional.

PESQUISADORES CIENTÍFICOS

A Secretaria de Agricultura de SP realizou a homologação de 37 novos pesquisadores científicos para a Diretoria de Pesquisa de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), em evento realizado na Fazenda Santa Elisa em Campinas. Os pesquisadores aprovados integrarão equipes que desenvolvem estudos e inovações para a agropecuária nas instituições ligadas a Secretaria de Agricultura em diversas cidades do estado de São Paulo.

BALANÇA COMERCIAL

Mesmo após uma retração de 20,3% em comparação a agosto de 2024, o agronegócio do Estado de São Paulo encerrou o mês de agosto com superávit de US$ 1,8 bilhão na balança comercial. As exportações do setor somaram US$ 2,3 bilhões, enquanto as importações ficaram em US$ 460,2 milhões, segundo Relatório de acompanhamento mensal do comércio exterior elaborado pelo Departamento Econômico da Faesp a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista