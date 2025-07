Vamos falar sobre o limbo previdenciário? O vácuo entre o INSS e a empresa.

Imagine estar doente e incapaz para o trabalho, mas recebendo o auxílio-doença do INSS,

mas de repente chega a alta do INSS, você deveria voltar a trabalhar, se apresenta ao seu

empregador, porém o médico da empresa lhe considera ainda inapto, e não permite seu

retorno ao trabalho.

E agora? Sem benefício, sem salário, sem retorno ao trabalho… esse é o famoso limbo

previdenciário.

O limbo previdenciário ocorre quando há conflito médico entre o perito do INSS e o

médico do trabalho da empresa .

O perito do INSS, é quem determina a cessação do benefício por entender que o segurado

está apto, ou seja capaz para trabalhar.

O médico da empresa, no exame de retorno do afastamento, entende que o funcionário

ainda não tem capacidade para o trabalho , onde ocorre o confronto com a alta do INSS.

Não é apenas uma discordância de laudos, é uma lacuna legal em que o trabalhador fica

sem qualquer fonte de renda, enquanto aguarda uma solução. Ele não recebe

benefício, mas também não volta às atividades nem recebe salário .

Quanto tempo dura?

Não há prazo definido por lei, pode ser breve, se a situação for resolvida rapidamente pela

empresa, ou pode durar meses e até anos, quando a empresa mantém a recusa de reintegrar

o funcionário, e o INSS mantém a decisão de que o trabalhador esta curado, nesta

situação, o impasse somente será resolvida na esfera judicial

O que o trabalhador pode fazer

Administrativamente:

Solicitar nova perícia ao INSS.

Apresentar laudos médicos atualizados à empresa.

Judicialmente:

Buscar reestabelecimento do benefício em ação movida contra o INSS

Ajuizar ação trabalhista de rescisão indireta contra a empresa, por descumprimento do

contrato de trabalho, ou seja, o empregador não permite que o empregado trabalhe, onde

será reconhecida a rescisão contratual com a condenação da empresa no pagamento dos

salários desde a alta médica até a data da rescisão judicial.

No caso de afastamento por auxilio acidente, caberá também a indenização por

estabilidade acidentária.

Na ação de rescisão indireta, o funcionário terá que provar através de laudos médicos

que está apto ao labor, bem como que se apresentou na empresa, e foi impedido seu

retorno .

É muito importante que o trabalhador assim que receber o comunicado de alta médica do

INSS, o encaminhe para a empresa, se colocando à disposição para o retorno ao trabalho.

A ausência de comunicação de alta médica ao empregador, poderá ocasionar prejuízos

ao trabalhador, como a dispensa por justa causa, por abandono de emprego, portanto, a

comunicação com a empresa por via escrita, é essencial para preservação de seus direitos.

Já na ação de restabelecimento previdenciários contra o INSS. o empregado precisará ter

laudos médicos atualizados no momento que ajuizar a ação, onde será submetido a pericia

judicial que irá constatar seu real estado de saúde, dando embasamento para que o juiz

determine ou não o restabelecimento de seu benefício.

Projeto de Lei em tramitação

O PL 2.260/2020, visa regulamentar essa situação, ele propõe que, até nova perícia do

INSS:

O empregador continue pagando os salários, com direito de compensação caso o INSS

confirme a aptidão médica.

Se a perícia mantiver a condição de inapto, a empresa arcará definitivamente e deverá

reintegrar imediatamente o empregado

Impactos para o trabalhador , empresa e INSS.

Para o trabalhador: o limbo pode causar prejuízos financeiros graves, desgaste

emocional e incertezas sobre saúde e emprego.

Para a empresa: existe risco de passivo trabalhista se não houver conduta proativa (ex.:

readaptação, comprovação de aptidão ou laudo incompatível)

Para o INSS: gera impacto na gestão de benefícios e retrata deficiências no processo de

alta médica, impacto nos cofres públicos com pagamento de ações indenizatórias e

benefícios retroativos.

Recomendações

Para trabalhadores:

Acompanhe sua saúde com médicos confiáveis.

Solicite perícia imediatamente após divergência.

Reúna documentações laudos, atestados, notificações.

Procure orientação jurídica especializada.

Para empresas:

Realize exames de reintegração com atenção e bom registro.

Considere readaptação em outras funções.

Esteja pronta para cumprir eventual determinação de pagamento.

Busque orientação jurídica preventiva para evitar passivos trabalhistas

Conclusão

O limbo previdenciário é uma falha legal que expõe o trabalhador à fragilidade financeira

sem amparo estatal ou salarial.

Diante da ausência de regulação específica, ele só cessa com nova perícia ou ação judicial

e atualmente a maioria do entendimento jurídico, aponta que a responsabilidade do

pagamento durante o impasse recai sobre a empresa.

A atenção de ambos os lados, com apoio médico e jurídico, pode acelerar a resolução e

evitar consequências indesejáveis.

O limbo previdenciário não precisa ser um labirinto sem saída, informação correta,

documentação atualizada, seja administrativa ou judicial, são seus melhores instrumentos

para sair desse impasse com segurança e dignidade.

Por Dra Tatiana Stela de Oliveira Santos, Advogada em Direito do Trabalho,

Previdenciário e Família.