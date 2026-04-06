Vandalismo atinge veículos da Educação em Santo Antônio de Posse

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse registrou, na manhã desta segunda-feira (6), um caso de vandalismo envolvendo veículos da Educação.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (GCM nº 409/2026), a Guarda Civil Municipal foi acionada para averiguar a situação na garagem municipal, onde foi constatado que dois veículos haviam sido danificados.

Uma van teve o vidro traseiro quebrado. Já um ônibus do transporte escolar sofreu danos na parte elétrica, após intervenção na fiação, sendo necessária uma avaliação técnica especializada para os devidos reparos.

Segundo o relatório da ocorrência, não houve furto de itens, sendo o caso caracterizado como vandalismo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse para as providências cabíveis.

A Prefeitura reforça que depredar o patrimônio público é crime e prejudica diretamente os serviços prestados à população, especialmente no transporte de alunos.