Vendeu seu carro? Saiba como fazer a Transferência Digital de Veículo pelas plataformas do Detran e Poupatempo

Serviço pode ser feito de maneira online e leva cerca de cinco minutos para ser realizado

O primeiro passo é registrar a intenção de venda pelo portal do Detran-SP ou pelo aplicativo do Poupatempo

A Transferência Digital de Veículo (TDV) permite que comprador e vendedor realizem a operação de forma online. Serviço disponível no portal do Detran-SP e aplicativo do Poupatempo, ele evita o deslocamento físico e pode ser efetuado em poucos minutos.

Para a realização da TDV, é necessário que vendedor e comprador possuam conta Gov.br com nível prata ou ouro, além dos seguintes documentos:

• CRVe (Certificado de Registro do Veículo eletrônico) ou ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo): se o veículo foi registrado a partir de janeiro de 2021, o documento já está no formato digital. Para veículos anteriores, é necessário fazer a conversão do documento impresso;

• Laudo de vistoria veicular: deve estar aprovado e ter sido emitido por uma empresa credenciada nos últimos 60 dias;

• Registro da intenção de venda e da compra: o vendedor precisa registrar a intenção de venda e o comprador deve confirmar a compra. As duas etapas são feitas pelo aplicativo Poupatempo.

O primeiro passo é registrar a intenção de venda pelo portal do Detran-SP ou pelo aplicativo do Poupatempo. O vendedor deve preencher os dados do veículo e, caso não haja restrições, realizar o reconhecimento facial. Em seguida, basta aguardar a assinatura digital do comprador.

Para assinar a transferência, o comprador deve acessar o portal do Detran ou aplicativo do Poupatempo, fazer o reconhecimento facial, selecionar o veículo desejado, conferir os dados e concluir a assinatura.

O andamento da transação pode ser acompanhado através das duas plataformas. Após a assinatura do comprador, o documento fica disponível para a assinatura do vendedor, permitindo o prosseguimento da transferência.

A última etapa do processo é o pagamento da taxa de transferência pelo comprador, que pode ser realizado via Pix. A Transferência Digital do Veículo é concluída com a confirmação do pagamento.

Fonte Agência SP