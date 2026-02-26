Vereadores de Artur Nogueira visitam Câmara dos Deputados em busca de novos recursos para o município

Os vereadores de Artur Nogueira Henrique Teles (MDB), Nando do Gás (PSDB), Neidão do Gás (PP) e Miltinho Turmeiro (União Brasil) estiveram nesta semana na Câmara dos Deputados, em Brasília, para cumprir uma agenda institucional voltada à captação de recursos federais para o município.

A visita teve como principal objetivo fortalecer o diálogo com deputados federais e apresentar demandas prioritárias da cidade nas áreas de infraestrutura, saúde e transporte público. Segundo os parlamentares, a busca por investimentos é fundamental para garantir melhorias estruturais e ampliar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

Entre as pautas levadas à capital federal, destaca-se a solicitação de recursos para a aquisição de um novo ônibus destinado ao programa Catraca Livre. A iniciativa municipal oferece transporte gratuito à população e tem papel essencial na mobilidade urbana, facilitando o acesso a serviços públicos, comércio e demais atividades cotidianas.

De acordo com os vereadores, a ampliação da frota é necessária para atender à crescente demanda de usuários e garantir mais conforto e eficiência no atendimento. “O Catraca Livre é um programa que beneficia diretamente nossa população. Precisamos investir na estrutura para que ele continue funcionando com qualidade”, destacaram.

Além do transporte, o grupo também apresentou projetos voltados à melhoria da infraestrutura urbana, como recapeamento asfáltico e manutenção de vias públicas, e reforçou pedidos de recursos para custeio e ampliação de serviços na rede municipal de saúde.

A agenda em Brasília incluiu reuniões em gabinetes parlamentares e protocolização de ofícios com solicitações formais de emendas. A expectativa é que, nos próximos meses, parte das demandas apresentadas possa ser contemplada no orçamento federal, contribuindo para o desenvolvimento de Artur Nogueira.