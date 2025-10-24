Vereadores de Holambra participam do Fomenta 2025, evento sobre inovação na administração municipal

Presidente da Câmara e vereadores representaram o Legislativo em um dos maiores encontros do Estado voltados à gestão pública e ao fortalecimento dos municípios

O presidente da Câmara Municipal de Holambra, Cido Urso, acompanhado pelos vereadores Fabiano Soares e Jô da Farmácia, participou nesta quinta-feira (23) do Fomenta 2025 — evento promovido pela Associação dos Municípios de Médio e Pequeno Porte do Estado de São Paulo (AMPPESP), realizado no Centro de Convenções de Águas de São Pedro.

O encontro, que aconteceu entre os dias 21 e 24 de outubro, reuniu gestores públicos, autoridades e especialistas de diversas áreas, consolidando-se como um dos principais espaços de debate sobre inovação, capacitação e integração na administração pública municipal.

A programação do Fomenta 2025 incluiu conferências, painéis temáticos e exposições voltadas à apresentação de soluções para os desafios enfrentados pelas cidades, com foco em uma gestão mais eficiente, inovadora e sustentável. A participação dos representantes de Holambra reforça o compromisso do Legislativo com o desenvolvimento e aprimoramento das políticas públicas locais.

Foto: Câmara Municipal