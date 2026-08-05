Vestibular 2027: Unicamp recebe inscrições até 31 de agosto

Provas da primeira fase estão marcadas para 18 de outubro

A taxa de inscrição é de R$ 230 e pode ser paga até 8 de setembro.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo (SCTI), abriu na segunda-feira (3) as inscrições para o Vestibular 2027. Os candidatos podem se inscrever até 31 de agosto, pelo site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) (https://www.comvest.unicamp.br/ingresso-2027/vestibular-2027/). A taxa de inscrição é de R$ 230 e pode ser paga até 8 de setembro.

Com os dois novos cursos de Relações Internacionais e de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, a seleção oferece 2.523 vagas, distribuídas em 70 opções de graduação. O calendário do processo seletivo prevê a realização da primeira fase em 18 de outubro e da segunda fase nos dias 29 e 30 de novembro. Para o curso de Música, as provas de Habilidades Específicas ocorrem entre os dias 14 e 30 de setembro, e para Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, entre 4 e 12 de dezembro. A divulgação da primeira chamada de aprovados está prevista para 25 de janeiro de 2027.

O vestibular também passa a contar com duas novas cidades para a realização da primeira fase: Vinhedo e Paulínia, totalizando 39 cidades de aplicação. Outra novidade é que os candidatos que optarem por realizar as provas na cidade de São Paulo poderão escolher a região da capital onde desejam fazer o exame. Os locais de prova serão divulgados no dia 23 de novembro.

Fonte Agência SP