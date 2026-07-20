Vila Gastronômica continua nesta segunda-feira em

Evento acontece a partir das 18h, na Lagoa dos Pássaros, com as mini versões dos pratos preparados especialmente para a 6ª edição do Festival Gastronômico “Copa dos Sabores”

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, realiza nesta segunda-feira (20) o segundo e último dia da Vila Gastronômica. A programação acontece a partir das 18h, na Lagoa dos Pássaros, reunindo 18 estabelecimentos participantes da 6ª edição do Festival Gastronômico “Copa dos Sabores”.

Após o sucesso da primeira noite, realizada no domingo (19), a Vila Gastronômica continua nesta segunda-feira, oferecendo mais uma oportunidade para que moradores e visitantes experimentem as mini versões dos pratos preparados especialmente para a Copa dos Sabores.

Os pratos exclusivos do festival foram desenvolvidos pelos estabelecimentos participantes inspirados em diferentes países e culturas. Durante a Vila Gastronômica, o público poderá degustar essas receitas em mini versões, reunidas em um só espaço.

A Vila Gastronômica se encerra nesta segunda-feira, mas a 6ª edição do Festival Gastronômico “Copa dos Sabores” segue até o dia 31 de julho. Durante esse período, os pratos exclusivos continuam disponíveis nos 26 estabelecimentos participantes.