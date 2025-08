Violência doméstica: um problema urgente que precisa de enfrentamento

Olá, leitor! Nos últimos dias, um caso chocante de violência doméstica repercutiu em todo o país. Uma mulher foi brutalmente agredida pelo namorado com mais de 60 socos dentro do elevador de um condomínio em Natal. As consequências foram gravíssimas, com múltiplas fraturas no rosto e no maxilar, exigindo cirurgias complexas para reconstrução dos ossos da face. Esse episódio lamentável não é um caso isolado e sim um retrato da violência que tantas mulheres enfrentam diariamente em nosso país.

O que caracteriza a violência doméstica

A violência doméstica vai muito além da agressão física. Ela pode se manifestar também por meio de ameaças, violência psicológica, patrimonial, moral e sexual. A Lei Maria da Penha trouxe um avanço fundamental ao reconhecer essas formas de violência e ao criar mecanismos para proteger as vítimas, como as medidas protetivas de urgência, que podem ser solicitadas rapidamente ao Judiciário. Mas, para que essas medidas funcionem, é preciso que as mulheres denunciem e busquem apoio, rompendo o ciclo do silêncio que muitas vezes é alimentado pelo medo ou pela dependência emocional e financeira.

A importância do apoio e das políticas públicas

Casos como o que repercutiu na mídia evidenciam a necessidade de políticas públicas efetivas para prevenção e enfrentamento da violência doméstica. É fundamental que as vítimas tenham acesso rápido a acolhimento, orientação jurídica, apoio psicológico e proteção policial. Em Jaguariúna, por exemplo, temos a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, composta pelas vereadoras Graça Albaram, Gerusa Reis, Paula Savioli e Pri Adabo. Elas seguem firmes na luta pelos direitos e pela segurança das mulheres da nossa cidade, atuando para que as vítimas sejam amparadas e para que ações preventivas sejam implementadas.

Conclusão

A violência doméstica é um problema grave que destrói vidas e famílias. É preciso falar sobre o assunto, apoiar as vítimas e cobrar das autoridades medidas cada vez mais efetivas para combater esse crime. Se você sofre ou conhece alguém que sofre violência, procure ajuda. Existem canais de denúncia e estruturas locais que podem acolher e orientar. Nenhuma mulher deve enfrentar isso sozinha. Em Jaguariúna, conte com a Procuradoria da Mulher e com todos que, assim como eu, acreditam que o respeito e a segurança são direitos inegociáveis.

Maria Vitória Savioli

Advogada – OAB/SP 510.185

Colunista do jornal O Regional