Vôlei de Artur Nogueira garante vaga inédita na Superliga C e mira elite nacional

ADV disputa, pela primeira vez, o torneio da Confederação Brasileira de Voleibol que dá acesso à Superliga B; estreia será em 4 de agosto, às 14h, contra equipe do Rio de Janeiro

Artur Nogueira alcançou um feito inédito no cenário esportivo nacional: a equipe da Associação Desportiva de Vôlei (ADV) vai representar o município, pela primeira vez, na Superliga C Masculina. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), acontece entre os dias 3 e 7 de agosto, na cidade de Itaquaquecetuba (SP), reunindo nove equipes de quatro estados do Sudeste.

Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal de Esportes Sumiyoshi Nakaharada. A ADV está no Grupo B, ao lado do Grajaú Country Club (RJ) e do Itabirito Pro Esporte (MG). A equipe nogueirense entra em quadra na segunda-feira (4), às 14h, contra o Grajaú, e volta a jogar na terça-feira (5), às 17h, enfrentando o time mineiro.

“Essa conquista é reflexo do trabalho sério e da paixão pelo esporte que vemos em Artur Nogueira. A equipe se dedicou, se preparou e agora carrega o nome da cidade em uma competição de peso nacional. É uma vitrine enorme, e a ADV merece esse reconhecimento”, afirmou o prefeito Lucas Sia (PL).

As equipes estão divididas em três grupos com três clubes cada. Apenas quatro avançam para as semifinais da etapa: os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo lugar. Nesta temporada, os vencedores de cada sede e os dois melhores segundos colocados no geral garantirão vaga na fase final, que oferece acesso à Superliga B, a segunda divisão nacional.

A Superliga C é o terceiro nível do Campeonato Brasileiro de Voleibol Masculino. Organizada pela CBV desde 2018, a competição substituiu a antiga Taça Prata e é considerada a principal porta de entrada para o cenário de alto rendimento do voleibol nacional.