Vôlei de praia de Artur Nogueira conquista todas as chaves em torneio da APV

Duplas masculinas e femininas da ADV se destacaram e levam os títulos Diamante, Bronze e Prata neste domingo (19)

A equipe de vôlei de praia da Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira fez história no último domingo (19) ao conquistar o título em todas as chaves do Campeonato da APV.

No masculino, Mike e Ruan foram campeões da chave Diamante, enquanto Leonan e João ficaram com o primeiro lugar na chave Bronze. No feminino, Thuania e Carolina venceram a chave Prata, garantindo o domínio completo da ADV na competição.

O desempenho das duplas evidencia o talento e a dedicação dos atletas nogueirenses, que vêm se destacando em competições regionais e elevando o nome da cidade no cenário esportivo. A ADV conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que incentiva o esporte amador e fomenta a participação de atletas em diversas modalidades.

O prefeito Lucas Sia (PL) parabenizou os campeões pelo resultado. “É uma alegria ver nossos atletas conquistando vitórias tão expressivas. Parabéns a Mike, Ruan, Leonan, João, Thuania e Carolina pelo empenho, dedicação e por representarem Artur Nogueira com tanto talento”, afirmou.

A ADV segue com a rotina de treinos e competições, motivada a manter o alto nível de desempenho e a continuar colocando o nome da cidade em destaque nas disputas regionais.