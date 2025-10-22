Vôlei feminino de Artur Nogueira vence Porto Ferreira e é campeão estadual

Equipe adulto nogueirense venceu Porto Ferreira por 3 a 1 e conquistou o título do Campeonato Estadual da Associação Pró Voleibol (APV)

A equipe adulta feminina da Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira sagrou-se campeã do Campeonato Estadual Adulto Feminino, promovido pela Associação Pró Voleibol (APV). A grande final aconteceu na última sexta-feira (17), na quadra esportiva da Prefeitura – antiga Escola Modelo.

Em uma partida emocionante, a equipe nogueirense venceu Porto Ferreira por 3 sets a 1, garantindo o título estadual e coroando o excelente desempenho ao longo da competição.

A final contou com a presença do vereador Professor Tiago Vigna, que prestigiou o confronto e parabenizou as atletas pela conquista.

O prefeito Lucas Sia (PL) celebrou o resultado e reforçou o compromisso da administração com o fortalecimento do esporte em Artur Nogueira. “Essa vitória mostra o potencial das nossas atletas e o resultado de um trabalho sério e contínuo. A Prefeitura segue apoiando o esporte como ferramenta de transformação, incentivo à saúde e motivo de orgulho para toda a cidade”, afirmou o prefeito.

A equipe campeã é comandada pelos técnicos Caio Rodrigues e Maikon Nogueira, que estiveram à frente da preparação do time durante toda a temporada.

A ADV conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e segue representando o município em competições regionais e estaduais, levando o nome da cidade a novos patamares no voleibol.