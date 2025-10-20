Vôlei Master de Artur Nogueira garante vaga na final da Copa Jaguariúna

Equipe feminina 35+ da Associação Desportiva de Vôlei (ADV) venceu o time Fridas por 3 a 0 no último sábado (18)

A equipe Master Feminino 35+ da Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira conquistou uma importante vitória neste sábado (18) ao vencer o time Fridas, de Paulínia, por 3 sets a 0, em uma partida disputada fora de casa. Com o resultado, o grupo garantiu vaga na grande final da Copa Jaguariúna.

O jogo foi marcado por muita garra e equilíbrio, com sets disputados ponto a ponto. Mesmo enfrentando a pressão da torcida adversária, as atletas nogueirenses mostraram entrosamento e determinação, conquistando a vitória com autoridade.

O prefeito Lucas Sia (PL) comemorou o resultado e exaltou o empenho da equipe. “É uma alegria ver o talento e a determinação das nossas atletas levando o nome de Artur Nogueira tão longe. Parabéns a toda equipe pela conquista e por representarem nossa cidade com tanta dedicação”, afirmou o prefeito.

A final da Copa Jaguariúna promete ser mais um grande desafio para o time, que segue confiante e determinado em busca do título. A data e local serão divulgados em breve.